Lost Ark: Profis verraten Trick, mit dem Dungeons und Raids viel leichter werden

Allerdings wünschen sich in den Kommentaren viele eine gemeinsame Lösung, auf die sich alle Spieler berufen können. In Korea und Russland ist dies die 3*-Regel.

Dies ist eine Taktik, die in Zukunft immer wichtiger werden wird, da viele der kommenden Schlachtzüge mit diesem Ziel entwickelt wurden. Außerdem werden die Endgame-Inhalte mit zunehmendem Item-LvL zur Hausaufgabe, für die man nicht zu viel Zeit bzw. Mühe aufwenden möchte. Die Anwendung der *3-Regel als Gesetz wird euch in euren zukünftigen Raids viel Zeit und Mühe ersparen.

Was ist das für ein Trick? Die Veteranen empfehlen einen Trick, der in Korea unter der „3*-Regel“ bekannt ist. Jeder Spieler multipliziert dabei seine Nummer in der Gruppe mit 3 und stellt sich auf die Position entsprechend seiner „Uhrzeit“:

