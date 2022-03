Lost Ark: Unas Aufgaben bringen euch mehr als ihr denkt

Um Unas Aufgaben annehmen zu können, müsst ihr Level 50 erreicht haben und in Nord Vern angekommen sein. Der NPC Rotaru gibt euch dann eine Einführung in die täglichen und wöchentlichen Quests.

Bei mehrmaligem Abschluss der täglichen Quests erhöht sich euer Ruf-Status in dem Gebiet, in welchem ihr die Aufgabe erledigt. Mit jeder Stufe könnt ihr eine weitere Belohnung einsammeln. Außerdem erhöht sich mit jeder Ruf-Stufe die Menge an Silber, die ihr für die tägliche Quest bekommt.

