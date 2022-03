Lost Ark: Spieler meckern über hohes Item-Level – Doch ein Profi erklärt, was alle übersehen

In Lost Ark erschien vor einer Woche der neue Argos-Raid. Doch der kam nicht gut an, weil normale Spieler das benötigte Item-Level noch nicht erreicht haben. Wir von MeinMMO erklären, was genau das Problem mit dem Raid ist, wie es in Korea gelöst wurde und warum wir im Westen zumindest etwas besser dastehen, als viele Spieler denken.

Worüber wird sich beschwert? In Lost Ark erschien am 10. März der neue Argos-Raid. Dieser ist für 8 Spieler und einen Gearscore von 1.370 bis 1.400 vorgesehen. Doch genau das ist für viele Spieler ein Problem.

Derzeit gibt es eine sogenannte „Dead Zone“ vom Gearscore 1.340 bis 1.370. Diese lässt sich nur mit vielen Materialien überspringen, denn die Spieler müssen ihre Rüstung aufwerten und können keine neue erfarmen. Das setzt jedoch viel Grind oder den Einsatz von Echtgeld voraus. Wer also derzeit Argos spielen möchte, muss Geld investieren, was Lost Ark in den Augen einiger Spieler „Pay2Win“ macht.

Doch der Raid ist nicht nur im Westen ein Problem, sondern war und ist es in Korea ebenfalls. Allerdings hat der Entwickler Smilegate inzwischen Neuerungen eingeführt, die den Spielern helfen, die Dead Zone zu überstehen.

Der bekannte Spieler Saintone erklärt jedoch, dass wir bereits einige Catch-Up-Mechaniken haben, doch viele diese nur übersehen.

Alles, was ihr zum Endgame von Lost Ark wissen müsst – im Video

Der Argos-Raid floppte in Korea und Smilegate brachte wichtige Änderungen

Was ist genau mit der Dead Zone gemeint? Derzeit bekommen die Spieler in T3-Abyss-Dungeons nur eine Ausrüstung bis maximal zum Gearscore 1.340. Danach lässt sich dieser Wert nur noch erhöhen, indem die Ausrüstung aufgewertet wird.

Über das sogenannte „Honing“ kann die Ausrüstung nun um mehrere Stufen verbessert werden. Das kostet jedoch Gold und Materialien. Ab einer gewissen Stufe kann es außerdem passieren, dass diese Aufwertungen fehlschlagen. Dann sind die Materialien weg, wobei das Item nicht komplett zerstört wird.

Die Kosten und Chancen für Aufwertungen von 1.302 bis 1.370 (via Maxroll).

Wie war das in Korea? Der Nutzer EasternPen9uin erklärt im reddit, dass Argos bereits in Korea ein Flop war. Denn auch dort gab es die Dead Zone vom Gearscore 1.325 bis 1.370.

Die Entwickler von Smilegate sind auf das Problem aufmerksam geworden und brachten Änderungen. So wurde ein „Bonus“ eingeführt, der die Kosten und die Chance auf einen Fehlschlag beim Aufwerten spezifisch für die Ausrüstung 1.302 bis 1.340 deutlich reduzierte.

Allerdings dauerte es lange, bis dieser Buff kam. Argos wurde im September 2020 veröffentlicht und die Änderungen wurden bei einem LOA-Event im Juni 2021 vorgestellt. Die Spieler in Korea hatten also etliche Monate an der Dead Zone zu knabbern.

EasternPen9uin verriet außerdem, dass es in Korea ein Honing-Material-Paket gibt, in dem für echtes Geld passende Aufwertungsmaterialien drin sind. Er ist überzeugt, dass, wenn Amazon und Smilegate wirklich Geld machen wollen würden, dieses Paket längst im westlichen Shop wäre.

Der Westen hat es schon jetzt besser, doch Saintone hat auch einige Sorgen

Wie sieht es bei uns derzeit aus? Der bekannte Spieler Saintone erklärte im reddit, dass die Situation im Westen schon jetzt besser sei als beim Release des Argos-Raids in Korea.

Zwar sind die Aufwertungskosten in den Materialien noch immer genauso teuer, wie in Korea vor dem Erscheinen des Buffs, aber im Westen wird deutlich weniger Gold pro Aufwertungsversuch benötigt. Zudem soll man im Westen insgesamt schneller an Gold kommen, als es damals in Korea der Fall war.

Saintone hebt außerdem positiv hervor, dass die westliche Version anscheinend schnell den Argos-Raid überspringen wird und direkt zu den nächsten Inhalten kommt – South Vern und den Legion-Raid Valtan. Beide sollen genau die Inhalte sein, in denen die Spieler viel lieber ihre Zeit verbracht haben, als in Argos.

Wo hat der Profi Sorgen? Trotzdem sieht Saintone das Problem, dass derzeit viele Catch-Up-Mechaniken fehlen, die es bereits in Korea gibt. Dazu zählen neben dem Buff auch Challenge Raids, die einmal pro Woche Bonus-Belohnungen geben.

Die Spieler in Korea hätten außerdem den Vorteil, dass durch die längeren Wartezeiten mehr Charaktere pro Account T3 erreichen und Materialien in den Haupt-Charakter stecken können. Ideal ist die Situation im Westen also nicht.

Er befürchtet außerdem, dass der neue Content so schnell kommt, dass sich die Entwickler wieder dafür entschuldigen müssten. Das sei bereits in Korea passiert:

Ich befürchte für den Westen das, worüber sich unsere Community in Korea erst Mitte letzten Jahres beschwert hat: zu viele Inhalte, die zur Steigerung der vertikalen Progression in einem zu kleinen Zeitrahmen beitrugen. Das ließ den Spielern, die mithalten wollten, kaum Luft zum Atmen, da ein Raid nach dem anderen herauskam. Smilegate musste sich dafür in aller Form entschuldigen. Ich bin ein wenig besorgt, dass die erwartete Wachstumsgeschwindigkeit der Spieler im Westen im Verhältnis zur Geschwindigkeit der Inhaltsveröffentlichung falsch eingeschätzt wurde. Während 1.370 als F2P-Spieler mit etwas Glück und einer Menge Hardcore-Zeitinvestition in nur einem Monat erreicht werden konnte, kann man das Gleiche über 1.415 sagen, für diejenigen, die Valtan am Tag der Veröffentlichung betreten wollen?

Wie hoch ist euer Item-Level derzeit in Lost Ark? Seid ihr von der Dead Zone schon betroffen? Und stört es euch, dass schon Inhalte mit höherem Gearscore gebracht werden oder ist euch das gerade egal?

Wie genau Amazon auf die Kritik am neuen Raid reagiert hat, lest ihr hier: Lost Ark bringt zu schnell neuen Content, sagt: „Dachten nicht, dass Spieler sauer werden“.