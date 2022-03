Lost Ark: Wie angelt man?

In Lost Ark warten einige Life-Skills auf euch. Doch während ihr an einem Baum oder einer Pflanze einfach vorbeilaufen und „G“ drücken könnt, ist das beim Angeln nicht so leicht. Wir klären deshalb die Frage: Wie angelt man eigentlich?

Welche Voraussetzungen benötigt ihr? Um das Angeln freizuschalten, müsst ihr erst die Life-Skills im Allgemeinen meistern. Das geschieht automatisch, wenn ihr der Hauptgeschichte folgt und dann die Lila-Quest im Dorf von Lakebar annehmt. Sie bringt euch die ersten Schritte in der Crafting-Welt von Lost Ark bei.

Dazu gehört in der Quest jedoch vorerst nur das Erz-Abbauen und Bäume fällen. Was besonders fies ist, denn in Lakebar selbst gibt es einen Platz, an dem ihr Angeln könnt. Das Spiel erklärt euch nur nicht so ganz, wie das eigentlich funktioniert. Drückt ihr an der Angelstelle „G“ bekommt ihr nämlich nur eine Meldung, dass eure Stufe dafür zu niedrig sei.

Was bringt Angeln? Durch das Angeln erhaltet ihr in Lost Ark Fische und Fleisch, die ihr für diverse Kochrezepte benötigt. Mit ihnen könnt ihr dann in eurer Festung leckeres Essen zubereiten oder sogar die großen Festmähler ausrichten.

Mit ein bisschen Glück bekommt ihr außerdem seltene Perlen, die sich effektiv zu Geld machen lassen und, wie bei jedem anderen Life-Skill auch, habt ihr immer eine Chance auf die wertvollen Weltenbaumblätter.

Die 5 Gründe für den unglaublichen Erfolg von Lost Ark

So angelt ihr – Der Weg zum Profi-Fischer

Wie angelt man? Sobald ihr eine Angel ausgerüstet habt, könnt ihr auch angeln. Dazu benötigt ihr dann nur noch eine Stelle, an der ihr auch Fische fangen dürft. Um diese Stellen auszumachen, könnt ihr die Karte mit „M“ öffnen und nach großen, blauen Angelhaken Ausschau halten.

Ob es die überhaupt auf der Karte gibt, erfahrt ihr, wenn ihr auf der Weltkarte über das Gebiet hovert. In der oberen, rechten Ecke könnt ihr dann erkennen, welche Ressourcen es auf der ausgewählten Karte gibt. Ist dort ein Angelhaken dabei, kann euch nichts mehr aufhalten.

Stellt euch nun an eine Angelstelle und wechselt mit der Taste „B“ zu den Life-Skills. Nun schwebt ihr mit der Maus über dem Wasser und drückt dann „E“, um die Angel auszuwerfen. Nach wenigen Sekunden könnt ihr sehen, wie sich ein Fisch eurem Schwimmer nährt.

Beißt dieser an, erscheint für etwa 2 Sekunden ein rotes Ausrufezeichen über eurem Schwimmer. Innerhalb dieser Zeitspanne müsst ihr dann erneut auf „E“ drücken, um den Fisch einzuholen. Seid ihr dabei zu langsam, geht ihr leer aus, eure Handwerksenergie wird aber dennoch verbraucht.

Links seht ihr, wie der Fisch auf euren Schwimmer zukommt. Rechts seht ihr dann das Ausrufezeichen, bei dem ihr „E“ drücken müsst.

Angeln leveln lohnt sich

Wofür sind die Angelstellen, mit denen man interagieren kann? Ihr werdet häufig bemerken, dass ihr an vielen Angelstellen an einem gewissen Punkt „G“ drücken könnt. Das bringt euch nur erst einmal nicht weiter.

Levelt ihr das Angeln aber, so schaltet ihr auf Stufe 20 Fischfallen und auf Stufe 30 sogar Netze frei. Diese könnt ihr dann mit „G“ an diesen vordefinierten Stellen auslegen und ganz ohne Stress oder Aufmerksamkeit einige Fische fangen. Diese Fertigkeiten verbrauchen aber natürlich auch Handwerksenergie.

Stufe 10 bringt mehr Loot: Außerdem solltet ihr das Angeln, ebenso wie jeden anderen der Life-Skills, möglichst schnell auf Stufe 10 bringen. Das ermöglicht es euch nicht nur Tickets für die Platinum-Felder zu erhalten, sondern schaltet ebenfalls einen weiteren Skill frei.

Mit dem Skill auf Stufe 10 könnt ihr alle 15 Minuten einen Köder auswerfen. Dieser Köder hält dann 2 Minuten lang an und erhöht eure Chance auf seltene Fische. Des Weiteren verdoppelt der Köder für den gesamten Zeitraum auch die Handwerkserfahrung, die ihr durch das Angeln bekommt.

Solltet ihr weitere Fragen zum Thema Angeln oder Life-Skills haben, oder auch ganz generell Feedback abgeben möchtet, so könnt ihr euch gerne jederzeit an info@mein-mmo.de wenden oder in unserem Discord vorbeischauen.