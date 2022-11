Lost Ark und The Witcher starten Partnerschaft – Bald könnt ihr Geralt und Ciri in Arkesia treffen

Am 7. November hat Lost Ark über Twitter bekannt gegeben, dass es eine Partnerschaft zwischen der Welt von The Witcher und Lost Ark geben wird. Weitere Informationen sucht man auf Englisch aber vergebens. In einem koreanischen Livestream der Entwickler sah man aber schon die ersten Bilder.

Was ist das für eine Partnerschaft? Am 7. November haben die Entwickler von Lost Ark auf ihrem Twitter-Account eine spannende Kooperation angekündigt. Auf dem Bild sieht man die Schriftzüge von Lost Ark und von The Witcher.

Mehr als einen Vermerk, dass das ganze Anfang 2023 kommen soll, gibt es in Englisch aber nicht. Das hat viele Fans gestört, denn The Witcher gehört, vor allem im Westen, zu den beliebtesten Spielen überhaupt und natürlich wollten die Fans sofort wissen, was da los ist.

Die Ankündigung könnt ihr in diesem Tweet sehen:

Erste Bilder sehen fantastisch aus

Erste Bilder von den Entwicklern: Doch findige Fans, die Koreanisch sprechen, mussten gar nicht so lange warten. Denn nur wenig später startete ein Livestream der koreanischen Head-Entwickler von Lost Ark, die über den 4. Geburtstag des MMORPGs sprachen.

Dabei ging es auch um die Zusammenarbeit mit CD Projekt und der „The Witcher“-Marke. So wurden folgende Dinge über die Partnerschaft bereits bestätigt:

Geralt und Ciri werden in Lost Ark unterwegs sein und ihr könnt sie treffen

Die beiden bekommen eine eigene Insel spendiert, die ihr dann besuchen dürft

In Korea startet das Event noch im Dezember

Auf mehr Informationen müssen wir also nicht mehr allzu lange warten. Sobald das Event in Korea startet, ist auch relativ sicher, wie es bei uns aussehen soll. Die ersten Screenshots der neuen Inhalte haben wir ebenfalls für euch (via YouTube).

Freut ihr euch auf die Zusammenarbeit der beiden Marken? Freut ihr euch darauf, die Insel des Hexers zu betreten? Oder findet ihr eher, dass Geralt und Co. hier zweckentfremdet werden? Wie stellt ihr euch den Auftritt des Hexer-Gespanns in Arkesia vor? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO, wir freuen uns auf eure Meinung.

