Lost Ark: Handelt schnell oder ihr verliert wichtige Items beim nächsten Update

Im November-Update wird Lost Ark grundlegend verändern, wie das Tripod-System in Tier 3 funktioniert. Das hat zur Folge, dass ihr einiges an Fortschritt verlieren könntet, wenn ihr es nicht vorher abspeichert. Wir von MeinMMO erklären die Situation.

Was sind Tripods? Tripods sind eine Mechanik in Lost Ark, die ihr ab Tier 3 kennenlernt und verwendet, also ab einem Gearscore von 1.302. Ab diesem Zeitpunkt haben Ausrüstungsgegenstände in Lost Ark zusätzliche Skill-Effekte, die Tripods heißen.

Diese verbessern gezielt bestimmte Aspekte der genannten Skills und machen euch das Leben leichter. Die richtigen Tripods auf eurer Ausrüstung zu haben, ist im späteren Spielverlauf richtig wichtig und kann einen enormen Unterschied in eurem Gameplay machen.

Was ändert sich? Bereits vor einigen Monaten gab es in Korea ein großes Update an dem gesamten Tripod-System. Das soll dafür sorgen, dass es in Zukunft leichter zu verstehen und zu handhaben ist. Genau dieses Update erhält auch unsere westliche Version mit dem November-Patch von Lost Ark.

Dabei wandern die Tripods weg von eurer Ausrüstung und hin zu eurem Skills-Menü, welches ihr über „K“ aufrufen könnt. Das soll einleuchtender und vor allem für neue Spieler besser verständlich sein. Tripods auf eurer Ausrüstung gibt es dann überhaupt nicht mehr, und das ist auch schon der Knackpunkt.

Einen Ausblick auf weitere, neue Inhalte für Korea gibt es hier:

Was müsst ihr jetzt tun? In jeder Hauptstadt von Lost Ark gibt es einen NPC, bei dem ihr eure Tripods auf andere Ausrüstungen übertragen oder in ein Inventar speichern könnt. Bis zum November-Update müsst ihr eure Tripods in genau diesem Inventar gespeichert haben.

Anders als die auf eurer Ausrüstung, die einfach verschwinden, wird euer gespeichertes Inventar nämlich in das neue System übertragen und euer Fortschritt ist damit gesichert. Das müsst ihr für jeden eurer Charaktere einzeln durchführen.

Wann genau das November-Update ansteht, ist aktuell noch unklar, erwartet wird es Mitte bis Ende des Monats. Denkt nach dem Update aber daran, dass ihr eure gespeicherten Tripods auch erneut anwenden müsst, damit sie aktiv sind.

„Das wird furchtbar für Leute, die keine Foren oder Patch-Notes lesen“

Wie kommt das bei den Fans an? Die haben gemischte Gefühle. Es freuen sich viele auf das Update, jedoch haben einige auch Angst, aber nicht um sich selbst. Diejenigen, die sich jetzt schon informieren und wissen, was auf sie zukommt, freuen sich auf die Tripod-Änderungen.

Viele Fans machen sich jedoch Sorgen um die Masse an Spielern, die keine anderen Medien rund um Lost Ark herum konsumieren. Die meisten von ihnen werden einen Haufen Fortschritt verlieren, sobald das Update kommt, und nicht verstehen, wieso.

Umgehen ließe sich dieses Problem etwa mit einer Ingame-Meldung.

Andere verstehen nicht so ganz, warum Smilegate es nicht einfach so programmiert, dass auch ausgerüstete Tripods gesichert werden. Eine Antwort darauf gibt es aber nicht, außer, dass es einfach so ist.

Viele Fans halten es daher für wichtig, dass diese Nachricht einen Großteil der Spieler erreicht. Vor allem auch Leute, die aktuell nicht aktiv spielen, denn diese verlieren vermutlich am meisten, da sie auch Ingame-Ankündigungen nicht mitbekommen würden.

Was sagt die Community? In einem Thread auf reddit, der ebenfalls über das Thema informiert, diskutieren einige Fans eifrig. Wir lassen hier einige von ihnen zu Wort kommen (via reddit):

kryu sagt: „Die rollen einfach ein neues System aus und erwarten von den Usern Anpassungen zu machen, sonst verlieren sie all ihre harte Arbeit. Wie schwer kann es sein, die ausgerüsteten Tripods ebenfalls ins neue System zu übernehmen? Da kann man nur den Kopf schütteln.“

MaraSov macht sich Sorgen: „Korea hatte vor dem Update eine Ingame-Meldung für zwei Wochen, die die Änderungen ankündigte. Roxx hat bei uns schon bestätigt, dass es eine Meldung über die Patch-Notes geben soll, was westlichen Spielern nur wenige Stunden zur Vorbereitung geben würde. Das ist mies.“

SockMan0 schließt sich an: „Das ist ja toll, aber was ist mit den Leuten, die gerade eine Pause vom Spiel machen oder sich keine Updates anschauen? Sie sollten einfach alles importieren.“

Ob Lost Ark noch auf das Feedback der Spieler reagiert und eine Möglichkeit findet, alles zu importieren, wird sich erst noch zeigen. Aktuell sieht es aber so aus, als würde das Update vor allem inaktive Spieler hart treffen.

Was sonst noch bis Ende des Jahres ansteht, verraten die Entwickler in einer neuen Roadmap bis Dezember.