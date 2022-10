Lost Ark überrascht Spieler mit neuer Roadmap, bringt 2 neue Klassen noch 2022

In der Nacht auf den 4. Oktober teilten die Entwickler von Lost Ark ihre Pläne für den Rest des Jahres 2022. Mit dabei sind überraschend zwei neue Klassen und der größte Raid im MMORPG. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was wurde genau gezeigt? Die gezeigte Roadmap gibt eine Übersicht der Features, die alle noch 2022 erscheinen sollen. Genaue Details sind bei den meisten Dingen aber noch nicht bekannt. Dennoch wissen wir jetzt, zumindest mit Eckpfeilern, was uns im Oktober, November und Dezember in Lost Ark erwartet.

Darunter sind neue Inhalte für alle Spielertypen sowie Events, neue Klassen, neue Raids, Outfits und mehr. Angekündigt wurden außerdem umfangreiche Balance-Änderungen an einigen der wichtigsten DPS-Klassen.

Das sind die Pläne: Im Folgenden geben wir euch eine grobe Übersicht mit Zeitplan, was euch in den nächsten 3 Monaten erwartet. Danach gehen wir im Detail auf die einzelnen Punkte ein.

Oktober:

Mit dem „mystischen Abgrund Raid“ kommt ein neues Event nach Arkesia. Es richtet sich an Spieler mit Gearscore 1.302 und höher.

Der höllische Schwierigkeitsgrad für den Legion Raid Vykas ab einem Gearscore von 1.460.

Mit „Achates Trial“ kommt eine neue Form der Wächter Raids ins Spiel. Er soll besonders schwierig sein.

Das Express-Event zum schnelleren Leveln wird fortgeführt und die 2. Saison der PvP-Turniere startet.

Die 2. Saison des Arkpasses startet ebenfalls noch im Oktober, genau wie ein Halloween-Event mit neuen Skins.

November:

Die Reaper als neue Unterklasse der Assassinen.

Ein neues System, um die Tripods auf Ausrüstungen besser zu verwalten. Dieses Update ist in Korea schon länger live und wird dort gut aufgenommen.

Umfangreiche Balance-Updates an Ausrüstung und Klassen.

Verbesserungen an eurer Festung und der eigenen Insel.

Der „mystische Abgrund-Raid“ geht auch im November weiter.

Dezember:

Die Beschwörerin als neue Unterklasse der Magier.

Ein neues Express-Event, damit Spieler schneller auf einen hohen Gearscore aufschließen können.

Der Brelshaza Legion Raid in normaler Schwierigkeit und einem Übungs-Modus.

Der Calligos Wächter Raid ab Gearscore 1.490.

Neue Chaos-Dungeons.

Ein schwerer Modus für den Würfel und Boss Rush in Tier 3.

Neue Skins im weihnachtlichen Flair.

Mit den Armbändern kommt ein ganz neues Ausrüstungsteil nach Arkesia.

Die letzte neue Klasse kam erst im September:

Knackige Herausforderungen im Endgame kommen noch diesen Monat

Was ist der mystische Abgrund-Raid? Bei dem neuen Event zieht ihr in den Kampf gegen den Wächter Mystic. Er besaß einst eine Arche und arbeitete eng mit Vaigrys, dem Erschaffer der Wächter, zusammen. Das Event selbst bringt einen neuen, zeitlich begrenzten Abrgund-Raid ins Spiel, die „Schuppe der Harmonie“.

Das Event und damit auch der Raid ist ab Gearscore 1.302 zugänglich, normalisiert euren Gearscore aber auf die gleiche Stufe. Ihr müsst also tatsächlich die Mechaniken des Bosses kennen, und könnt ihn nicht einfach überleveln.

Dafür winken bei einem dedizierten Händler wie üblich wöchentliche Belohnungen, die ihr für die Kills von Mystic eintauschen könnt. Wie genau diese aussehen, ist aber noch nicht bekannt.

Mit Vykas durch die Hölle: Einen höheren Gearscore benötigt ihr für den höllischen oder auch „Inferno“-Schwierigkeitsgrad des Legion Raids Vykas. Hier dürft ihr erst ab einem Itemlevel von 1.460 rein und eine echte Herausforderung erleben.

Genau wie beim Inferno Valtan seht ihr auch hier nicht, wie viel Leben der Boss noch hat. Auch mehr Schaden und andere Kniffe dürft ihr von dem neuen Schwierigkeitsgrad erwarten. Hier könnt ihr den Boss nicht überleveln, da ihr mit normalisierter Ausrüstung aus dem Buch der Koordination gegen Vykas antretet.

Als Belohnungen winken exklusive Titel, Erfolge und Bauwerke für eure Insel, mit denen ihr euer Können so richtig zur Schau stellen könnt.

Mystic ist ein zeitlich begrenzter Abrund-Raid-Boss.

Was ist Achates Trial? Ebenso bockschwer geht es weiter mit Achates Trial. Dabei handelt es sich um einen Wächter-Raid, der in etwa so schwer sein soll, wie die Inferno-Schwierigkeitsgrade der Legion Raids. Auch hier gibt es Titel und Erfolge zu gewinnen, wenn ihr es schafft, den besonders schweren Guardian Raid zu bezwingen.

Auch hier spielt eure Ausrüstung keine Rolle. Ihr werdet durch das Buch der Koordination auf den Level des Guardians normalisiert und könnt nicht durch einen hohen Gearscore punkten.

Welchen Gearscore ihr genau benötigt, um Achates Trial gegenüberzutreten, geht aus der Roadmap noch nicht hervor. Dass ihr in Tier 3 sein müsst, ist aber denkbar.

Neue Klassen zum Ende des Jahres

Beschwörerin erscheint noch dieses Jahr: Mit der Beschwörerin, einer Unterklasse der Magier, hat unsere Version von Lost Ark eine ganz spezielle Geschichte. Eigentlich war die Klasse nämlich schon in der Beta dabei, wurde dann aber in letzter Minute vor dem Release gestrichen und gegen die Sorceress getauscht.

In Korea ist die Beschwörerin aber seit dem Release im Spiel, weswegen die Entscheidung für Verwirrung sorgte. Vor allem bei den Fans der Klasse, die sie in der Beta lieben gelernt haben.

Amazon versprach, die Klasse noch 2022 ins Spiel zu bringen, danach wurde es ruhig um die Beschwörerin. Nun, auf den letzten Drücker, kommt die Magierin, die mit elementaren Beschwörungen arbeitet, noch im Dezember nach Arkesia.

Dabei setzt sie auf Fernkampf und starke Beschwörungen, von denen ihr vier verschiedene aktivieren und nutzen könnt. Das teilt massiven Flächenschaden an die Gegner aus.

Die Reaper ist eine echte Assassine.

Fanfavorit kommt überraschend: Neben dem bereits erschienen Lancemaster gehörte auch die Assassinen-Klasse der Reaper zu den Favoriten der Fans. Diese erscheint überraschend und außerhalb des normalen Turnus ebenfalls noch 2022.

Die schnelle Assassine setzt auf einen Dolch, Geschwindigkeit und Heimtücke, um ihre Feinde zu überführen. Dabei nutzt sie Klone von sich und dunkle Magie, während sie mit purer Schnelligkeit ihre Feinde übertrumpft.

Dass sie noch dieses Jahr kommt, ist überraschend, denn eigentlich hält sich Lost Ark daran, dass alle 2 Monate eine neue Klasse kommt. Damit rechneten alle nur noch mit der Beschwörerin in 2022. Dass die Reaper noch erscheint, und sogar bereits im November, dürfte viele Fans freuen.

Neue Inhalte für Endgame-Veteranen

Der größte Legion Raid: Brelshaza ist der größte und einer der schwersten Raids im kompletten MMORPG Lost Ark. Die Kommandantin der Phantom Legion kommt im Dezember in unsere Version von Lost Ark und dürfte das Endgame ordentlich aufmischen.

Sie bringt die gewohnten Loot-Möglichkeiten mit, aber auch ein ganz neuer Ausrüstungsgegenstand dropped von ihr, nämlich die Armbänder. Sie zählen zu den Schmuckstücken und verbessern eure Werte, können jedoch keine Gravuren tragen.

In den Raid selbst geht ihr wieder mit zwei Gruppen, also zu 8. Das ist bei Legion Raids üblich, nur Kokul-Saydon macht davon eine Ausnahme. Unüblich wird es schnell bei dem Umfang des Raids. Denn während alle bisherigen Legion Raids nur 2 oder 3 Gates, also Abschnitte, hatten, erscheint Brelshaza gleich mit 6.

Die Anforderungen an euren Gearscore steigern sich dann alle 2 Gates. In der normalen Schwierigkeit könnt ihr ab Itemstufe 1.490 in die ersten 2 Gates, ab 1.500 in die nächsten und erst ab 1.520 in Gate 5 und 6.

Damit ihr euch auf die anspruchsvollen Mechaniken vorbereiten könnt, kommt auch Brelshaza, ähnlich wie Kokul-Saydon, mit einem Übungsmodus im niedrigeren Gearscore. In den „Phantom Astalgia: Déjà Vu“ könnt ihr bereits am Gearscore 1.430. Dort gibt es weniger Loot, aber ihr könnt die Mechaniken lernen und euch vorbereiten.

Brelshaza hat es wirklich in sich.

Neuer Guardian Raid fürs Endgame: Die neuen Armbänder gibt es nicht nur von Brelshaza, sondern auch von anderen Inhalten auf ähnlichem hohem Itemlevel. So erscheint im Dezember auch ein neuer Wächter-Raid der Stufe 6. Die Gewitter-Bestie dürft ihr ab Gearscore 1.490 bezwingen und bildet dann, ab Dezember, den stärksten Wächter Raid im Spiel.

Noch mehr Inhalte: Neben dem Wächter und Legion Raid ab 1.490 kommen noch mehr neue Inhalte nach Arkesia, die Endgame-Spieler ansprechen. So wird es auch neue Chaos Dungeons in Südvern geben, von denen ihr ebenfalls die Armbänder bekommen könnt.

Auch eine neue Version des Würfels und des Bosses Rushs halten Einzug in Lost Arkk. Allesamt ab Gearscore 1.490 spielbar. Damit kommt eine ganze Bandbreite an neuen Inhalten für echte Veteranen des MMORPGs im Dezember nach Arkesia.

Neue Events und Skins

Neue Events bringen bekannte Inhalte: Neben dem neuen Mystic Abgrund-Raid und dem bereits oben erwähnten Express-Event sieht es bisher dünn aus. Genaue Informationen gibt es noch nicht, es ist aber davon auszugehen, dass ihr neue Events bekommt, die bereits bekannte Mechaniken bringen.

Denkbar ist, dass das Express-Event weiter aufgerüstet wird. Derzeit wird neuen Spielern der Weg bis zu Gearscore 1.415 erleichtert. Mit den hohen Anforderungen der kommenden Inhalte wäre es möglich, dass dieser Wert erhöht wird. Genaue Infos dazu gibt es aber noch nicht.

Nicht nur Halloween-Skins kommen in den nächsten Monaten

Neue Skins: Auch neue Outfits für eure Charaktere wurden bereits angekündigt. Dabei soll es jeweils zu Halloween und zu Weihnachten neue Skins im Shop geben. Wie diese aussehen, sind nur zum Teil bekannt. Im Bild oben seht ihr schonmal einen ersten Ausblick der kommenden Halloween-Skins.

Zu den Weihnachts-Skins ist bisher noch nichts bekannt, außer, dass sie kommen. Natürlich könnt ihr mit gemütlicher Weihnachtsstimmung rechnen, Bilder gibt es aber noch nicht.

Balance und Tripod-Änderungen

Welche Änderungen kommen? Im November bekommt die westliche Version von Lost Ark außerdem das Tripod-Update. Damit änderte Entwickler Smilegate maßgeblich, wie genau die Tripods in T3 funktionieren. Es geht also nicht um euren normalen Skill-Tree, sondern um die Tripods, die ab Gearscore 1.302 auf eurer Ausrüstung sind.

Dazu wird eine neue Währung eingeführt und das Tripod-Inventar überarbeitet. Wie genau das aussieht, könnt ihr euch jetzt bereits in Korea anschauen, wo das Update bereits seit einiger Zeit live ist. Eine detaillierte Zusammenfassung zu dem Thema bietet unter anderem dieser reddit-Post.

Balance-Changes: Ebenfalls im November erscheint ein großes Balance-Update für unsere Version von Lost Ark. Das trifft nicht nur Klassen, sondern auch den Set-Effekt des Halluzinations-Relic-Sets. Doch auch bei den Klassen wird es Änderungen geben.

Hauptsächlich von den Changes betroffen sind die Klassen Berserker, Zerstörer, Scrapper, Seelenfaust, Lanzenträgerin, Artillerist, Scharfschütze, Arkanistin, Gunslinger und der Maschinist. Damit sind vor allem viele Kanoniere betroffen.

Wie genau diese Changes aussehen, ist jedoch noch nicht bekannt. In der Vergangenheit hat sich Amazon nicht zu 100 % an die Änderungen der koreanischen Version gehalten, weswegen wir hier auch schwer eine Vorhersage treffen können. Da hilft wohl vorerst nur abwarten.

Was haltet ihr von der Roadmap? Findet ihr den Plan für den Rest des Jahres gut, oder hättet ihr euch lieber etwas anderes gewünscht? Was haltet ihr von der überraschenden Ankündigung der Reaper? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei uns auf MeinMMO. Wir freuen uns auf eure Meinung.

