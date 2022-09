Lost Ark: Morgen kommt ein riesiges Update in das MMORPG – Alles zum Raid und der neuen Klasse

In Lost Ark steht am Mittwoch, den 28. September, das große Monatsupdate an. Das dürfte dieses Mal so groß ausfallen, wie fast noch nie. Alles, was ihr zu dem September-Update wissen müsst, fassen wir in diesem Artikel für euch zusammen.

Wann kommt das Update? Das September-Update wird am 28. September auf die Liveserver von Lost Ark aufgespielt. Diese Information ist durch den offiziellen Twitteraccount von Lost Ark bestätigt worden. Auch die kommenden Inhalte dazu seien „immer noch geplant“ (via Twitter).

Anders als gewohnt könnt ihr aber vermutlich nicht schon mittags wieder zocken. Wann genau das Update startet, wissen wir zwar noch nicht sicher, doch aufgrund der Server-Merges werden die europäischen Server bis zu 16 Stunden lang offline bleiben.

Wir können aktuell aber davon ausgehen, dass die Downtime, wie gewöhnlich, um 9 Uhr morgens deutscher Zeit beginnt. Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald wir dazu mehr wissen.

Die genauen Patch-Notes für das Update gibt es ebenfalls noch nicht. Wir haben dennoch die groben Eckpfeiler des Updates für euch zusammengefasst und erklärt.

Was steckt im Update? Im September gibt es viele neue Inhalte und auch wichtige Änderungen im Backend. Es fällt damit deutlich umfangreicher aus, als das August-Update im letzten Monat. Ihr könnt euch also auf folgende Dinge freuen:

Mit dem Maschinisten kommt eine neue Klasse nach Arkesia. Er fokussiert sich auf ein SMG und eine Kampfdrohne und wird der Grundklasse der Kanoniere zugeordnet.

Der nächste Legion Raid kommt ebenfalls. Im Kampf gegen Kokul-Saydon geht es allerdings statt wie gewohnt zu 8. diesmal nur zu 4. Für ihn braucht ihr Gearscore 1.475.

Neue Login-Rewards

Ein neues Event, das aber noch unbekannt ist

Neue Skins

Die letzte neue Klasse war die Arkanistin:

Werdet mit dem Maschinist zu einer Art Ironman

Was kann der Maschinist? Die neue Unterklasse des Kanoniers ist schwer und hochmodern bewaffnet. Anders als seine Mitstreiter dieser Hauptklasse, die auf Bögen, kleine Pistolen oder Artillerie setzen. Der Maschinist ist grundsätzlich bewaffnet mit einer kleinen Maschinenpistole und hat zur Unterstützung eine Kampfdrohne dabei.

Diese Kampfdrohne könnt ihr frei über das Schlachtfeld bewegen und steuern, indem ihr STRG gedrückt haltet. Sie zu positionieren kann durchaus wichtig sein, denn der Maschinist hat verschiedene Arten von Fähigkeiten.

Einige setzt er alleine mit seiner SMG ein, andere gehen direkt von der Drohne aus. Dann gibt es noch die sogenannten Sync-Angriffe, die ihr gleichzeitig mit der Drohne ausführt. Das kann zwar schnell unübersichtlich werden, erlaubt dem Maschinisten aber eine taktische Tiefe, die nur wenige der anderen Klassen aufweisen können.

Was ist seine Identitätsfähigkeit? Mit seinen Skills sammelt der Maschinist Energie, um in einen stärkeren Modus zu wechseln. Ganz ähnlich zu den Fähigkeiten der Schattenjägerin. Nur wird der Maschinist nicht zu einem Dämon, sondern zu einer Art Ironman.

In diesem Video bekommt ihr einen Einblick in sein Gameplay:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Aktiviert ihr seine Identitätsfähigkeit, steigt ihr nämlich in einen High-Tech-Suit und bekommt zahlreiche Buffs. So könnt ihr beispielsweise schneller laufen, besser ausweichen und erhaltet natürlich auch Zugriff zu einer ganzen Palette an neuen Skills.

Diese fokussieren sich hauptsächlich auf die Laser-Waffen des High-Tech-Suits, mit denen ihr ordentlich viel Flächenschaden austeilen könnt.

Was können seine Gravuren? Beide verschiedenen Klassengravuren stellen jeweils einen anderen Aspekt des Maschinisten in den Vordergrund. So verstärkt eine der beiden eure gemeinsamen Attacken mit der Drohne, während euch die andere mehr Suit-Aufladerate und weitere Suit-Boni verschafft.

Beide haben im Endgame ihren Platz im Spiel, spielen sich grundlegend anders und setzen auf andere Werte. Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, schaut doch in unseren Guide zum Maschinisten.

Im neuen Raid geht’s in den Zirkus

Welcher Raid kommt? Mit Kokul-Saydon kommt außer der dritte Legion Raid mit dem neuen Update ins Spiel. Also erwartet euch ein besonders schwerer Kampf gegen den Anführer der Verwüstungs-Legion. Anders als bei Vykas und Valtan, den bisherigen Legion Raids, bekämpft ihr Kokul-Saydon allerdings zu 4. und nicht mit 8 Leuten.

Auch er verfügt aber über 3 verschiedene Phasen, die sogenannten Gates, die auch als Checkpunkte innerhalb des Raids funktionieren. Dort könnt ihr den Kampf verlassen und mit einer anderen Gruppe an einem anderen Tag weitermachen.

Kokul-Saydon soll mechanisch besonders anspruchsvoll werden. Als sich hierzulande noch Spieler über die Schwierigkeit des letzten Legion Raids, Vykas, beschwerten, lachten einige koreanische Fans nur und sagten: „Wartet mal auf den Clown“.

Obwohl es ein Clown ist, geht es beim Kampf nicht so lustig zu

Welche Schwierigkeiten sind verfügbar? Zum Start des neuen Legion Raids wird er nicht in der schwierigen oder gar in der höllischen Schwierigkeitsstufe zur Verfügung stehen. Jedoch bringt der Clown einen neuen Schwierigkeitsgrad nach Arkesia, ihn gibt es nämlich in einer leichteren Fassung zu bekämpfen.

Im normalen Modus könnt ihr Kokul-Saydon mit einem Gearscore von 1.475 entgegentreten. Es gibt aber auch eine abgewäschte Version, den Midnight Circus: Rehearsal. Hier könnt ihr bereits ab Gearscore 1.385 rein und die Mechaniken üben, die es wirklich in sich haben.

Neue Skins und Events

Welche neuen Skins kommen? Genau bekannt ist das aktuell leider noch nicht. Es gibt aber ein kleines Preview-Bild in der Roadmap aus dem Juli. Dort könnt ihr schulische und lockere Outfits sehen, die auf die Magick Society von Nord-Vern schließen lassen. Eine genaue Übersicht können wir euch nach den Patch-Notes liefern.

Ein erster Ausblick auf die neuen Skins

Neues Event und Login-Belohnungen: Wie zu jedem Monatsupdate wird es auch im September bzw. Oktober wieder ein Event und neue Einlogg-Belohnungen geben. Wie die Belohnungen für die ersten zwei Wochen aussehen, haben die Entwickler bereits bekannt gegeben.

Welches Event auf uns zukommt, ist aktuell aber noch vollkommen unklar. Möglich ist, dass das Mahakara-Sommer-Event weiter fortgesetzt wird, doch das ist zum aktuellen Zeitpunkt noch reine Spekulation. Wir erweitern diesen Artikel natürlich, sobald wir mehr wissen.

Was haltet ihr von dem September-Update? Werdet ihr den Maschinisten spielen, oder reizt euch die Klasse eher nicht so? Freut ihr euch bereits auf den Clown als neuen Raid? Habt ihr überhaupt schon den Gearscore erreicht, um ihn zu bekämpfen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Lost Ark ist seit 6 Monaten auf Steam – Wir sprechen mit einem Experten: „Macht mehr Spaß als jede andere Version“