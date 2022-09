Lost Ark: Scouter Guide – Die besten Builds für die neue Klasse

Mit dem Update am 28. September kommt eine neue Klasse in das MMORPG Lost Ark. Wir von MeinMMO haben uns den Maschinisten, auf Englisch Scouter, genauer angeschaut und erklären euch, worauf es ankommt.

Der Scouter ist die 5. Unterklasse des Kanoniers. Auf russischen und koreanischen Servern ist die Klasse schon länger spielbar, jetzt kommt sie endlich auch zu uns.

Ihr seid mit Maschinengewehren bewaffnet und schießt mit Lasern um euch. Außerdem begleitet euch eine Drohne, die euch im Kampf zur Seite steht. Sie schießt aus der Ferne auf eure Gegner.

Pro Mobile Klasse

Eine Drohne, die euch begleitet Contra Wenig Verteidigung

Ihr müsst quasi 2 Charaktere gleichzeitig steuern

So spielt sich der Scouter

Das ist die besondere Fähigkeit des Scouters: Während des Kampfes lädt sich eure Energieanzeige auf. Mithilfe einer vollen Anzeige könnt ihr eine Hypersynchronisierung durchführen, gelangt also in einen speziellen Modus, der euch stärker macht. Dann könnt ihr auch besondere Attacken einsetzen. Der Modus hält solange an, bis die Anzeige aufgebraucht ist.

Bei den Skills gibt es 4 verschiedene Kategorien: Normal, Drohne, Kombo und Sync. Bei den normalen Fertigkeiten setzt ihr auf Gewehre und Granaten, um eure Anzeige aufzuladen. Die Drohne führt ihre eigenen Skills aus und dann gibt es auch noch sogenannte Kombo-Skills, bei denen ihr mit eurer Drohne zusammenarbeitet. Sync-Fähigkeiten könnt ihr nur ausführen, wenn ihr in der Hypersynchronisierung seid.

Alle Fähigkeiten des Scouters:

Normale Skills:

Kugelhagel: Ziele nach vorn und feuere mehrmals, um Schaden zu verursachen und die Batterie teilweise aufzuladen.

Überladene Batterie: Wirf eine Batterie auf das Ziel. Diese entzündet sich und verursacht Schaden. Sie explodiert daraufhin, verursacht Schaden, schleudert Gegner in die Luft und lädt die Batterie teilweise auf.

Mobiler Schuss: Setze Rollen ein, um dich schnell in Richtung der Zielposition zu bewegen. Nutze Rollen erneut, um mehrmals auf die Zielposition zu schießen, Schaden zu verursachen und die Batterie aufzuladen.

Starkstromkugel: Schieße schnell mit einem Elektroschocker nach vorn, verursache Schaden und setze getroffene Gegner lang unter Strom und lade die Batterie teilweise auf.

Pulsfeuer: Feuere eine Pulspatrone nach vorn, verursache beim getroffenen Gegner Schaden und lade die Batterie teilweise auf.

Lawine: Sprinte vorwärts und verursache Schaden. Drücke eine zusätzliche Kombo, um in einem kegelförmigen Bereich zu schießen und Schaden zu verursachen.

Strategischer Beschuss: Setze dich hin und ziele auf deine Gegner. Feuere mehrmals, was Schaden verursacht und die Batterie auflädt.

Rückwärtssaltoschlag: Presche vor und zieh dein Gewehr, um Schaden zu verursachen. Nutze die Fertigkeit erneut, um mit den Füßen zu stampfen und Schaden zu verursachen. Befestige eine mächtige Bombe auf einem Gegner und mach dann einen Salto. Die Bombe explodiert kurz darauf. Konter-Attacke.

Drohne:

Leuchtstrahl: Drohne feuert Laserstrahlen, die Schaden verursachen.

Aktiver Puls: Drohne erzeugt eine pulsierende Welle, die von der aktuellen Position aus Gegner in der Nähe angreift.

Raid Rakete: Die Drohne feuert Raketen in Richtung der Zielposition ab, verursacht Schaden und wirft getroffene Gegner zu Boden.

Blockade: Lässt eine Drohne in Richtung der Zielposition fliegen. Dabei dreht sie sich und feuert auf Gegner, wodurch sie Schaden verursacht.

M143-Maschinengewehr: Die Drohne fliegt in Richtung der Zielposition und feuert dabei auf Gegner.

Babydrohnen: Die Drohne sendet kleinere Selbstzerstörungsdrohnen zum Gegner.

Teppichwurf: Drohne fliegt in Richtung des Ziels und bombardiert es.

Kombo:

Vernichtungsmodus: Rufe deine Drohne herbei, stell dich mit ihr Rücken an Rücken und feuere auf Gegner.

Feurige Flucht: Rufe deine Drohne herbei und reite auf ihr nach vorn, während du auf Gegner schießt.

Energiebrecher: Rufe deine Drohne herbei und befestige sie an deinem Arm. Lade das Geschütz auf, um den Gegner zu lähmen und wegzustoßen.

Sync:

Kometenschlag: Teleportiere dich zur Zielposition, stürme vorwärts und stoße Gegner weg.

Berstschlag: Strecke deine Fäuste aus, stürme nach vorn und verursache Schaden. Verursache danach Schaden in einem kegelförmigen Bereich und stoße Gegner zurück.

Blutroter Brecher: Schieße einen Laser nach vorn und richte Schaden an.

Einzelschuss: Hebe deine rechte Hand und feuere einen Laser nach vorn, um Schaden zu verursachen. Gegner in der Luft werden bei einem Treffer zurück nach oben befördert.

Laserklinge: Erzeuge Laserklingen mit Händen, die Schaden verursachen und Gegner wegstoßen.

Ecthelion-Strahl: Springe hoch und schieße einen Laser nach vorn, der Schaden verursacht.

Erweckungen:

Air Strike: Wirf eine Bombe zur Zielposition, die mehrmals Schaden anrichtet.

Finale Explosion: Die Drohne fliegt zum Ziel und zerstört sich selbst. Respawnt danach an deinem Standort.

Der Scouter im Level-Prozess

Wie sollte ich meine ersten Fertigkeitspunkte verteilen? Wichtig beim Verteilen der Punkte ist, dass ihr die Fertigkeitsstufen nie höher als auf Stufe 10 bringen müsst. Skill-Level 4 wird für den ersten Tripod gebraucht, Skill-Level 7 für den zweiten und Skill-Level 10 für den dritten.

Level 12: 4 Punkte auf Mobiler Schuss und Aktiver Puls.

Bis Level 21: 48 Punkte auf Vernichtungsmodus

Bis Level 26: 20 Punkte auf Blockade

Bis Level 31: 48 Punkte auf Teppichwurf

Bis Level 35: Alle Punkte kommen von Teppichwurf auf Babydrohnen

Bis Level 38: 48 Punkte auf Lawine

Bis Level 45: 48 Punkte auf Raid Missile

Bis Level 48: Möglichst viele Punkte auf Mobiler Schuss

Übrigens könnt ihr die Skillpunkte jederzeit kostenlos zurücksetzen, wenn euch der Spielstil nicht gefällt. Wie ihr mehr Skillpunkte bekommt, erfahrt ihr hier.

Im Trailer seht ihr die berüchtigte Gegnerin Vykas:

Die besten Builds im Endgame

Im Endgame wählt ihr, wie bei den meisten anderen Klassen, zwischen zwei Klassengravuren. Damit entscheidet ihr euch für eine Spielweise. Ihr legt entweder den Fokus auf eure Drohne, oder auf die Hypersynchronisierung.

Klassengravur A: Erbe der Evolution

Was macht die Gravur? Erbe der Evolution konzentriert sich auf den Hypersynchronisierungsmodus. Sie erhöht euren Schaden, verkürzt Abklingzeiten und regeneriert die Identitätsanzeige, damit ihr schnell wieder in den Modus gelangt.

Welche Gravuren nutze ich noch? Zusätzlich zur Klassengravur lohnt sich die Kampfgravur Adrenalin für mehr Krit. Außerdem könnt ihr auf Raid Captain setzen, um euch noch schneller zu bewegen. Später sind Verwegene Stumpfe Waffe und Barrikade nützlich.

Welche Sammelkarten sind wichtig? Um eure Kritrate weiter zu erhöhen, solltet ihr anfangs auf das Kartenset Heulender Felsen setzen. Es besteht aus Armel, Seria, Solas, König Thirain, Kharmine und Delain Armel.

Optimal ist das Set Licht der Erlösung, das allerdings aus seltenen Karten besteht. Somit wird es später teuer, lohnt sich aber. Das Set besteht aus Shandi, Azena und Innana, Nineveh, Wei, Balthorr und Thirain. Bei einem 6er-Set mit 30-teiliger Erweckung bringen euch die Karten 8 % mehr Heiligen Schaden und wandeln all euren Schaden in heiligen Schaden um.

Wie ihr Kartensets füllt, könnt ihr in unserem Guide dazu nachlesen.

Welche Fähigkeiten nutze ich?

Icon Fähigkeit Stufe Tripods Überladene Batterie 4 Kampfgeist-Verstärkung Mobiler Schuss 4 Solides Manöver Rückwärtssaltoschlag 4 Großartige Beweglichkeit Leuchtstrahl 10 Wundmal

Kernenergie-Aufladung

Laserschnitt Babydrohnen 10 Nervenknoten-Angriff

Kernenergie-Versorgung

Folgeangriff Raid Rakete 10 Kernenergieaufladung

Organ-Rakete

Schwachpunkterkennung Feurige Flucht 10 Großartige Beweglichkeit

Langer Flug

Notschutz Energiebrecher 10 Agiler Verteidiger

Flammenberster

Kernschmelze

Als Erweckung nutzt ihr Air Strike.

Wie sieht die Rotation aus? Wenn möglich, startet ihr eure Rotation mit der Erweckung Air Strike. Dann solltet ihr eure Identitätsanzeige maximiert haben und in den Sync-Modus gehen.

Diese Reihenfolge nutzt ihr:

Kometenschlag

Einzelschuss

Laserklinge

Ecthelion-Strahl

Berstschlag

Blutroter Brecher

Danach geht es mit diesen Fertigkeiten weiter, bis die Anzeige wieder aufgeladen ist:

Raid Rakete

Babydrohnen

Leuchtstrahl

Energiebrecher

Vernichtungsmodus

Klassengravur B: Arthetinische Fertigkeit

Was macht die Gravur? Die alternative Klassengravur fokussiert sich auf das Zusammenspiel mit der Drohne. Drohnen- und Kombo-Skills werden verbessert, ihr seid schneller unterwegs und die Drohne ist an eurem Charakter angedockt. Der Sync-Modus fällt bei dieser Klassengravur weg.

Welche Gravuren nutze ich noch? Zusätzlich lohnt sich Adrenalin und später, wenn ihr genug Krit habt, Verwegene Stumpfe Waffe. Außerdem ist Überallanführer und Erwachen sinnvoll. Ihr bewegt euch schneller und eure Abklingzeiten sinken.

Welche Sammelkarten sind wichtig? Die Sammelkarten unterscheiden sich nicht von der anderen Klassengravur. Um eure Kritrate weiter zu erhöhen, solltet ihr anfangs auf das Kartenset Heulender Felsen setzen. Es besteht aus Armel, Seria, Solas, König Thirain, Kharmine und Delain Armel.

Optimal ist auch hier das Set Licht der Erlösung, das allerdings aus seltenen Karten besteht. Somit wird es später teuer, lohnt sich aber.

Welche Fähigkeiten nutze ich?

Icon Fähigkeit Stufe Tripods Überladene Batterie 4 Kampfgeist-Verstärkung Mobiler Schuss 4 Schnelle Vorbereitung Strategischer Beschuss 4 Schwachpunkterkennung Lawine 10 Ablenkung

Null-Grad-Zielsetzung

Präziser Schuss Babydrohnen 10 Präziser Befehl

Flammenkind

Drohnenkrieg Raid Rakete 10 Batterie-Entladung

Organ-Rakete

Schwachpunkterkennung Vernichtungsmodus 10 Batteriesparmodus

Neubildung

Kamerad Energiebrecher 10 Verdichten

Flammenberster

Kernschmelze

Als Erweckung benutzt ihr Finale Explosion.

Wie sieht die Rotation aus? Im Kampf solltet ihr immer beachten, dass eure Drohne blaue Skills einsetzt, während ihr gelbe, also normale, Skills benutzt. Ansonsten führt ihr so oft wie möglich die Kombos aus. So könnt ihr beispielsweise vorgehen:

Mobiler Schuss

Überladene Batterie

Raid Rakete

Lawine

Vernichtungsmodus

Mobiler Schuss (nochmal)

Babydrohnen

Strategischer Beschuss

Energiebrecher

Was sagt ihr zum Scouter? Gefällt euch die neue Klasse? Freut ihr euch darauf, sie zu spielen, wenn das Update kommt? Welche Klassengravur werdet ihr wählen? Oder habt ihr keine Lust auf den Maschinisten und spielt lieber eine andere Klasse? Welche ist euer bisheriger Favorit? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Mehr Guides gibt’s hier: Lost Ark Guides: Alle Tipps, Tricks und Builds in der Übersicht