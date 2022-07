Lost Ark: Guide zur Arcana – So spielt ihr die kartenlegende Magierin

Mit Yet Another Fantasy Title kommt ein neues Spiel zu Steam, das klassische Rollenspiele parodiert. Der Trailer ist sehr unterhaltsam.

Was sagt ihr zur Arkanistin? Habt ihr vor, die neue Magierin mal auszuprobieren? Oder findet ihr, das Gameplay klingt zu kompliziert? Welche Klasse spielt ihr bisher am liebsten und wie hoch ist euer Itemlevel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Optimal ist das Set Licht der Erlösung, das allerdings aus seltenen Karten besteht. Somit wird es später teuer, lohnt sich aber. Das Set besteht aus Shandi, Azena und Innana, Nineveh, Wei, Balthorr und Thirain. Bei einem 6er-Set mit 30-teiliger Erweckung bringen euch die Karten 8 % mehr Heiligen Schaden und wandeln all euren Schaden in heiligen Schaden um.

Ruf des Schicksals: Wirf eine Karte in die Richtung des Mauszeigers, die Schaden macht und Gegner in die Luft schleudert.

Klassengravur A: Order of the Emperor

