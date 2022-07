Spieler missbraucht Schminke in Lost Ark, um Charaktere noch hübscher zu machen – Fans finden das genial

In Lost Ark ist es vielen Fans wichtig, dass ihr Charakter auch richtig schön aussieht. Dafür gibt einem das Game auch viele Tools zur Hand, doch der Charaktereditor limitiert euch an unnötigen Stellen. Ein Spieler hat nun eine geniale Lösung gefunden und klatscht sich einfach Lippenstift in die Augen.

Was hat der Spieler entdeckt? Im reddit von Lost Ark geht derzeit ein Thread durch die Decke, der die schönsten Fantasien von Rollenspielern in Arkesia wahr werden lässt. Der User volitudo hat dabei herausgefunden, dass man sich einfach Lippenstift in die Augen malen kann, wenn man das möchte.

Das klingt erstmal absurd, hat jedoch einen durchdachten Nutzen. Während nämlich Tattoos und Lidschatten im Charaktereditor farblich begrenzt sind, ist Lippenstift das nicht. Mit einigen kleinen Anpassungen in den Einstellungen, könnt ihr euch somit den Lippenstift ins Auge malen und somit farbenfrohen Eyeshadow tragen.

Wenn ihr ein wenig an den Einstellungen des Lippenstifts herumexperimentiert, ist es euch sogar möglich, ihn sowohl als Lidschatten als auch als Lidstrich zu verwenden, je nachdem, was euch mehr zusagt.

In einem kurzen Clip zeigt volitudo dann auch gleich, wie das aussehen kann:

Wie geht das genau? Die Umsetzung des Tricks ist vergleichsweise einfach. Ihr müsst in den Charakteroptionen nur auf den Reiter „Spezial“ gehen. Diesen findet ihr als zweite Schaltfläche von links, direkt neben den Einstellungen für die Stimme.

Dort wählt ihr unter „Tattoos“ die Basis-Vorlagen. Auch das ist der zweite Reiter von links. Nun habt ihr verschiedene Lippen-Tattoos aka Lippenstifte zur Auswahl. Wählt das Muster in der unteren, linken Ecke aus und aktiviert die Option, das Tattoo links und rechts zu spiegeln.

Jetzt müsst ihr es nur noch nach euren Wünschen anpassen und in Position bringen.

„Verdammt, du bist ein Genie!“

Die Community feiert es: Der Thread ist auf reddit heute, am 15. Juli, der größte Thread im Lost Ark-Bereich. Über 850 Upvotes konnte er bereits für sich gewinnen und die Kommentare feiern den Ersteller für seine Idee. Außerdem fragen einige, ob er nicht sein Charakter-Preset teilen könnte, damit sie so aussehen könnten, wie er selbst.

Einige Stimmen sagen auch, dass sie den Trick bereits kannten und seit längerem verwenden, ihn aber trotzdem dafür lieben, dass er ihn nochmal geteilt hat. Außerdem herrscht der Humor in den Kommentaren vor. Die Leute spielen darauf an, dass Aussehen das wahre Endgame sei und der schwierigste Raidboss sei es, die nächsten zwei Tage an seinem Charakter herumzuschrauben.

Das sagen die Fans: Einige der Kommentare möchten wir euch an dieser Stelle wie gewohnt wiedergeben, damit ihr euch selbst ein Bild über die Stimmung machen könnt. Sie kommen alle aus dem reddit-Post, der den Trick erklärt.

TerrorLTZ schreibt: „Also hast du gerade einen bereits schweren Boss auf Ultra-Extreme-Hardcore-Albtraum Schwierigkeit angehoben. Es wird Zeit, die nächsten zwei Tage damit zu verwenden, mein Waifu zu erstellen.“

Kreyni sagt: „Danke für die Info. Jetzt kann ich meinem Charakter die Augenringe geben, die er verdient hat, nachdem ich Vykas mit zufälligen Mitspielern gemacht habe.“

oybaboon sagt: „Ich habe das direkt ausprobiert und mir statt Waschbären-Lidstrich süße, pinke Wangen gezaubert. Dankeschön!“

Swimming_Cherry sagt nur: „Verdammt… du bist ein Genie!“

Was haltet ihr von dem Trick? Kanntet ihr ihn schon oder sprintet ihr sofort lost, um einen neuen Charakter in Lost Ark zu erstellen? Kennt ihr vielleicht selbst noch weitere Tipps, um den eigenen Avatar schöner zu gestalten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

