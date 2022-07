Lost Ark: Experten sprechen über die beste DPS-Klasse und nur 4 % von euch spielen sie

In einem Podcast sprechen die beiden Lost Ark Experten OhBenjiTV und KanonXO über die besten und schlechtesten DPS-Klassen im Spiel. Besonders gut kommt dabei eine Klasse weg, die im Westen kaum Leute auf dem Schirm haben. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Wer spricht in dem Podcast? Es dreht sich dabei um ein Gespräch, welches im Podcast von Lost Ark-Content-Creator KanonXO stattfand. Er spricht dabei mit dem Experten OhBenjiTV.

Kanon selbst erstellt tiefgreifende Guides auf YouTube für diverse Klassen, beschäftigt sich intensiv mit Lost Ark und stellt seine Recherche regelmäßig über 70.000 Abonnenten auf YouTube zur Verfügung.

Benji ist ebenfalls auf YouTube und Twitch aktiv und zählt dort zu den größten Namen in Lost Ark. Er streamt regelmäßig für durchschnittlich 670 Zuschauer und konnte in den letzten 6 Monaten über 30.000 neue Follower gewinnen. Auch er widmet sich tiefen Klassenguides auf YouTube und hat Lost Ark bereits über 10.000 Stunden aktiv gespielt.

Welche Klasse ist die beste für DPS? Im Verlauf des Gespräches fragt Kanon, was die beste Klasse für DPS im Westen sei. Benji erklärt daraufhin, dass der Scrapper die Klasse ist, die den meisten realen Schaden verursacht. Genaugenommen der „Shock-Scrapper“, dabei spricht er von einem bestimmten Build für die Klasse im Endgame.

Außerdem betont er, dass er hier nur von realem Schaden spricht. Also Damage, der auch wirklich im Bosskampf auf den Feind gebracht werden kann. Schlägt man nur auf einen Dummy, der sich nicht bewegt und man selbst nicht reagieren muss, seien Zauberin und Berserker an der Spitze, so Benji.

Wenn man allerdings einen Blick darauf wirft, wer regelmäßig einen MVP in Bosskämpfen absahnt, also in tatsächlichen Kämpfen den meisten Schaden verursacht hat, sei der Scrapper dort viel, viel häufiger zu sehen, als alle anderen Klassen.

Der neueste Boss in Lost Ark ist Vykas, seht sie in unserem Video:

Scrapper profitierte durch Update enorm

Warum ist der Scrapper so stark? Benji erklärt weiterhin, warum der Shock-Scrapper aktuell so enorm stark ist. Dabei bezieht er sich auf das erste große Balance-Update, welches bereits im Mai in unsere Version kam. In diesem Patch wurden viele Klassen geändert, der Scrapper hätte dabei jedoch sämtliche Nachteile verloren. Es gäbe nichts mehr, was die Klasse schlecht machen könnte, sagt Benji.

Durch die Shock-Spezialisierung regeneriert ihr automatisch Shock-Energie. Dabei handelt es sich um den Vorrat, den ihr benötigt, um eure grünen Skills zu aktivieren. Ihr müsst also nicht mehr zwingend gelbe Skills spielen, um die grünen verwenden zu können.

Diese grünen Skills sind die, mit denen der Scrapper enormen Schaden anrichten kann. Durch die Shock-Spezialisierung und die kurzen Castingzeiten, fehlen herausfordernde Elemente, um seine Fähigkeiten auch treffen zu können. Laut Benji, trifft ein Shock-Scrapper immer seine Skills und muss sich dafür nicht etwas anstrengen und positionieren, wie das bei einer Zauberin der Fall wäre.

Wie der Build genau funktioniert, erklären wir euch im Guide:

Lost Ark: Scrapper Guide – Die besten Builds für PvE und Endgame

Neues Update stärkt Scrapper: Vor dem Patch musste sich der Scrapper vor seinen Kombos außerdem noch selbst buffen, um für einen kurzen Zeitraum 30 % mehr Schaden zu machen.

Das fällt jetzt komplett weg, da der Shock-Scrapper jetzt einfach passiv und immer 24 % mehr Damage macht. Diese Kombination macht den Build zum aktuell stärksten DPS-Charakter, da ist sich Benji absolut sicher.

Niemand spielt die starke Klasse

Wo steht der Scrapper bei uns? Die gesamte Fighter-Grundklasse hat im Westen keinen guten Stand. Abgesehen von der neu erschienenen Lanzenträgerin werden die Spezialisierungen der Kämpfer nicht häufig gespielt.

Schaut man sich einmal die Klassenverteilung aus dem Juni an, kann man nahezu alle Kämpferklassen an der untersten Spitze sehen. Die beliebteste ist dabei noch die Kriegstänzerin, sie schafft es immerhin auf den 11. von insgesamt 17 Plätzen. Besonders wenig wird die Soulfist gespielt. Auf dem 16. Platz steht sie aktuell und nur 2,11 % der Charaktere im Westen von Lost Ark sind Soulfists.

Der Scrapper liegt zwischen den anderen Kämpferklassen im Mittelfeld. 3,87 % der Charaktere sind Scrapper, damit konnte die Klasse im Vergleich zum Mai sogar zulegen. Dennoch reicht das nur für einen 12. Platz im Gesamtranking aller Klassen der westlichen Version.

Die Zahlen stammen dabei von reddit-user Drybear, der sie jeden Monat veröffentlicht:

Woran liegt das? Das ist schwer zu sagen. Eine Vermutung ist es, dass die asiatisch geprägten Kämpfer im Westen einfach nicht so gut ankommen wie in Korea. Lore-technisch stammen die Fighter von dem Kontinent Anikka, welcher stark an das mittelalterliche Asien erinnert. An diesem Thema orientieren sich auch die Klassen und ihre Kampfstile.

Einigen Fans im Westen könnt daher der allgemeine O-Ton der Klassen schlichtweg nicht zusagen. Dafür spricht auch, dass es der Scrapper in Korea auf den 8. von insgesamt 22 Plätzen schafft, also deutlich besser abschneidet, als bei uns. Einzig die Soulfist ist in Korea ebenso unbeliebt wie bei uns und holt auch dort den vorletzten Platz.

„Wieso wollt ihr den Summoner?“

Was sind die schlechtesten DPS-Klassen? Weiter im Podcast sprechen die beiden Experten außerdem über die aktuell schlechtesten DPS-Klassen. Dabei bezieht sich Benji allerdings auf den koreanischen Server. Dort, sagt er, gehört die bei uns gefeierte Lanzenträgerin zu den schlechtesten DPS-Builds, die es derzeit gibt.

Auch der Scharfschütze könne aktuell mit anderen Klassen nicht mithalten. Außerdem sagt Benji, dass er nicht verstehen könne, wieso sich westliche Spieler aktuell so sehr auf die Summoner freuen. Für ihn und Host KanonXO gehört die Magierin aktuell ebenso zu den schlechtesten DPS-Klassen in Lost Ark.

Was haltet ihr davon? Welche Klasse zockt ihr aktuell und werdet ihr jetzt euren Scrapper wieder ausgraben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

