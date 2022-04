Lost Ark: Guide zur Lanzenträgerin, der neusten Klasse auf den EU-Servern

Was denkt ihr über die Lanzenträgerin? Wollt ihr sie spielen, sobald sie auf den EU-Servern angekommen ist, oder wartet ihr lieber auf die anderen neuen Klassen? Falls ihr sie spielt: Welche Klassengravur habt ihr gewählt? Auf welche Klasse freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Die Spielweise ist einfacher, da kein Wechsel mehr erfolgt. Allerdings verliert ihr eure Fernangriffe und den Verteidigungs-Skill, weshalb ihr in diesem Build permanent angreift und nah am Gegner steht.

Was macht die Gravur? Die zweite Klassengravur nimmt euch alle roten Skills weg, also den kompletten Waffenwechsel. Dafür machen die blauen Skills mehr Schaden. Anstatt 14 habt ihr nun 8 Fähigkeiten zur Verfügung.

Optimal ist das Set Licht der Erlösung, das allerdings aus seltenen Karten besteht. Somit wird es später teuer, lohnt sich aber. Das Set besteht aus Shandi, Azena und Innana, Nineveh, Wei, Balthorr und Thirain. Bei einem 6er-Set mit 30-teiliger Erweckung bringen euch die Karten 8 % mehr Heiligen Schaden und wandeln all euren Schaden in heiligen Schaden um.

Drachenschuppenverteidigung : Blockiere Angriffe von vorne, halte bis zu 50 % deiner max. TP an Schaden von dir fern. Wenn du schnell Genug blockst, stößt du deinen Speer vorwärts und richtest Schaden an.

Windspalter : Greife in verschiedene Richtungen an und ziehe Gegner zu dir.

