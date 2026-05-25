Ein Teil der Belegschaft von Bungie wusste schon länger, dass das Ende von Destiny 2 geplant war, und das hatte Auswirkungen auf die Mitarbeiter.

Das ist die Situation bei Bungie: Am 21. Mai 2026 gab Bungie das Ende von Destiny 2 bekannt. Berichten zufolge soll ein Großteil der Belegschaft erst zu diesem Zeitpunkt erfahren haben, dass der Loot-Shooter nach der finalen Erweiterung im Juni keine weiteren Updates erhalten wird.

Wie aus einem Bericht von Forbes hervorgeht, soll Bungie seine Entwickler obendrein weiterhin an neuen Inhalten zu Destiny 2 arbeiten lassen haben. Ein Teil der Ressourcen des Studios soll zu dem Zeitpunkt auf Bungies neuen Extraction-Shooter Marathon verlagert worden sein.

Insgesamt soll Marathon seitens Sony mit mehr Ressourcen und einer Reihe von ehemaligen „Destiny“-Mitarbeitern, die nun zusätzlich zu den bereits gewechselten Mitarbeitern hinzukommen, unterstützt werden, heißt es weiter.

Video starten Destiny 2: Renegades ist die bislang jüngste Erweiterung von Destiny 2 Autoplay

Wie spaltete das Ende von Destiny 2 das Studio sonst noch? Da ein Teil der Belegschaft bereits von dem Ende des Loot-Shooters wusste, während ein anderer Teil nicht informiert wurde und weiterhin an neuen Inhalten gearbeitet haben soll, habe sich die Belegschaft laut des Forbes-Berichts gespalten.

Die bereits informierten Mitarbeiter sollen sich extrem isoliert gefühlt und die Führungskräfte des Unternehmens „angefleht“ haben, mehr Leuten innerhalb des Studios davon erzählen zu dürfen.

Wie geht es jetzt weiter? Entgegen eines Leaks aus November 2025 soll Destiny 3 laut Brancheninsider Jason Schreier (Bloomberg) bei Bungie aktuell noch nicht in Entwicklung sein. Außerdem soll das Studio von weiteren Entlassungen betroffen sein.

Die Community von Destiny will das Ende des erfolgreichen Loot-Shooter-Franchises verhindern und hat eine Petition gestartet, mit der sie Sony und Bungie dazu bewegen wollen, Destiny 3 zu entwickeln, statt die Reihe komplett aufzugeben. Die Petition sammelte in kurzer Zeit eine beachtliche Menge an digitalen Unterschriften. Mehr dazu lest ihr hier: Über 100.000 Spieler unterschreiben Petition für Destiny 3, wollen ein Zeichen an Bungie schicken