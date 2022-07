Lost Ark: Alles, was wir bisher über das Juli-Update wissen

Die monatlichen Updates in Lost Ark sind die, die für die ganz großen Änderungen sorgen. Auch im Juli ist so ein Update wieder am Start. Wir von MeinMMO verraten euch alle Details zu dem Patch.

Wann kommt das Update? Wie Amazon mittlerweile über Twitter und im Forum bestätigte, erscheint das große Juli-Update am 20. Juli. Damit bleiben sie weiterhin bei dem neuen Mittwoch als Patchtag.

Eine genaue Uhrzeit können wir dabei aber noch nicht nennen. Sehr sicher ist aber, dass die Server pünktlich um 9 Uhr morgens heruntergefahren werden. Mit einem Blick auf die letzten Monate, wird der Patch dann vermutlich zwischen 14 und 16 Uhr live sein, bestätigt wird das aber in der Regel erst am Tag vorher.

Auch die exakten Patch-Notes gibt Amazon erst am 19. Juli frei, auch das hat Community Managerin Roxx bereits bestätigt. Bis dahin stehen die exakten Änderungen noch in den Sternen. Jedoch wissen wir bereits den Namen des Updates, „Zauber in Pik“, und seine Kerninhalte.

Was steckt im Update? Im Juli erwarten euch folgende, neue Inhalte in Lost Ark:

Die Arkanistin als neue Klasse der Magier

Valtan auf dem höllischen Schwierigkeitsgrad, der einige Tücken mit sich bringt

Abyssal-Dungeons im Herausforderungsmodus

Das Sommer-Event „Wasserbomben-Arena“

Neue Skins

Bugfixes

Mehr ist aktuell zu dem Update im Juli noch nicht bekannt. Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald es neue Informationen gibt.

Erst im Juni kam mit Vykas eine neue Herausforderung ins Spiel:

Neue Klasse ergänzt Magier um mehr DPS

Was kann die Arkanistin? Die neue Arkanistin gehört zur Klasse der Magierinnen, zu denen sich auch die Zauberin und die Bardin gesellen. Anders als die Bardin, ist die Arkanistin jedoch eine reine Schadensklasse, die in Sachen Support nicht so viel zu bieten hat wie die Bardin. Allerdings macht sie genug Schaden, um der Zauberin ihren Thron klauen zu können. Mit etwas Glück.

Denn Glück ist entscheidend für die Arkanistin. Die Kartenmagierin zieht ihre Kräfte aus einem magischen Deck Tarotkarten. Mit diesen kämpft sie und aktiviert ihre Skills, doch wie das bei einem Kartenspiel so ist, spielt auch der Zufall eine Rolle. Ihr wisst nämlich nie, welche Karte ihr als Nächstes ziehen werdet.

Das macht die Arkanistin zu einer der anspruchsvollsten Klassen in Lost Ark.

Was macht sie besonders? Einzigartig wird die Arkanistin aber nicht nur durch ihre zufallsbasierte Klassenmechanik. Anders als die Zauberin agiert die Arkanistin auf mittlerer Reichweite und kann auch mal in den Nahkampf gehen.

Dafür setzt sie auf ein Reservoir an Bewegungsfähigkeiten, mit denen sie sich schnell und grazil über das Schlachtfeld bewegen und sich so jederzeit ihrer Situation anpassen kann. Was gleichzeitig auch das ist, was ihr müsst. Dank des Zufallsfaktors müsst ihr jederzeit auf alles vorbereitet sein und reagieren können.

Gameplay von der Arkanistin könnt ihr in diesem Video sehen:

Wann kommt die Arkanistin? Die neue Klasse wird gleichzeitig mit dem Patch am 20. Juli freigeschaltet. Ebenfalls zeitgleich kommt auch ein neues Event, was euch dabei hilft, eure Arkanistin direkt ins Endgame zu befördern. Wie das genau funktioniert, haben wir in einem eigenen Artikel für euch erklärt.

Der höllische Valtan

Was ändert sich am Boss? Den Legion Raid Valtan gibt es bereits seit Mai in Lost Ark. Dort ist er aktuell in seiner normalen und in der schweren Variante verfügbar. Mit dem Juli-Update kommt allerdings auch die erste höllische Variante eines Bosses in unsere Version des Spiels.

Dabei gibt es einige Besonderheiten, auf die ihr achten müsst, obwohl sich am Boss selbst kaum etwas ändert. Der Kampf bleibt größtenteils der Gleiche, jedoch werden die Rahmenbedingungen drumherum etwas schwerer gemacht. So kommt beispielsweise das Buch der Koordination zum Einsatz, was ihr schon aus dem PvP kennt.

Ihr könnt Valtan auf höllisch nämlich nicht mehr einfach überleveln. Eure Ausrüstung wird normalisiert und ihr habt immer den gleichen Gearscore, wie Valtan ihn hat. Für die höllische Stufe heißt das, dass ihr Gearscore 1.445 benötigt und nicht übersteigen könnt.

Das bedeutet auch, dass ihr besonders gut auf Mechaniken achten müsst, denen ihr vorher noch entgehen konntet.

Außerdem werden die Checkpunkte deaktiviert. Den höllischen Valtan-Raid müsst ihr also in einem Mal durchziehen und könnt zwischendrin nicht abspeichern und später wiederkommen, wie das sonst bei Legion Raids der Fall ist.

Valtan wird noch schwerer im Juli-Update

Welche Belohnungen gibt es? Der höllische Valtan soll eine besondere Herausforderung sein und wird auch als solche belohnt. Das heißt, dass ihr nicht die üblichen Belohnungen bekommt, die ihr aus Legion Raids kennt. Stattdessen belohnt euch Lost Ark mit Titeln, Erfolgen, Festungsgebäuden und mehr.

Wie genau die weiteren Belohnungen aussehen, wissen wir aktuell aber noch nicht. Ihr steigert eure Belohnungen aber immer damit, den Boss häufiger abzuschließen. Für einige besonders schöne Gegenstände müsst ihr Valtan also gleich mehrere Male auf höllisch bezwingen.

Gut dafür ist, dass der höllische Modus nicht zu eurem Wochenlimit für Legion Raids beiträgt. Ihr könnt innerhalb von einer Woche Valtan sowohl auf Normal, Schwierig als auch auf Höllisch spielen.

Abyssal-Dungeon-Herausforderungen und neues Event

Abyssal-Dungeons im neuen Modus: Die neuen Abyssal-Dungeon-Herausforderungen reihen sich ein in die Gelegenheiten, die euch dabei helfen, schneller im Gearscore zu steigen. Sie orientieren sich daran an den bereits bekannten Prüfungs-Wächter-Raids und bilden eine neue Aktivität, die ihr wöchentlich abschließen und somit Belohnungen sammeln könnt.

Diese Belohnungen kommen erneut in Form einer besonderen Währung, die ihr dann gegen die Materialien eintauschen könnt, die ihr gerade benötigt. Außerdem rückt Amazon vor allem die Möglichkeit auf seltene Kartendrops in den Vordergrund, welche das genau sind, wissen wir aktuell aber noch nicht.

Bekannt ist jedoch, dass ihr jeden Abgrund-Dungeon im Herausforderungsmodus einmal pro Woche pro Account abschließen könnt. Dabei gilt, wie beim höllischen Valtan, dass ihr normalisiert werdet und daher nicht mit zu hohem Gearscore in die Dungeons gehen könnt.

Wasserbomben-Arena-Event: Außerdem erwartet euch im Juli noch ein waschechtes Sommervent. Dabei müsst ihr in einen Swimmingpool eintauchen und versuchen, das gegnerische Team mit eurer Wasserpistole aus dem Pool zu schubsen.

Je weiter das Spiel dabei fortschreitet, desto kleiner wird der Pool selbst. Ihr müsst also immer darauf achten, nicht selbst herauszufallen und trotzdem genügend Punkte zu sammeln, um am Ende zu gewinnen.

Genauere Informationen gibt es zu dem Event aktuell noch nicht. Jedoch ist aufgrund des Teaserbildes denkbar, dass auch endlich Skins für Bikinis und Sommermode ins Spiel kommt. Das wünschen sich Fans bereits seit letztem Monat.

Was haltet ihr von dem Juli-Update? Freut ihr euch auf die neuen Herausforderungen und die Arkanistin? Oder ist diesmal nicht so viel für euch persönlich dabei? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO, wir freuen uns schon, auf eine gute Diskussion!

