Lost Ark: Neues Event schenkt euch Wunschklasse im Endgame – So funktioniert’s

Was haltet ihr von dem Event? Habt ihr schon einen Charakter auf 1.302 und könnt es nutzen, oder noch nicht? Holt euch das Event zurück, nachdem ihr vor Argos aufgehört habt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Für die Hardcore-Spieler sei es schlichtweg ein geschenkter „Alt-Charakter“, den man nebenher spielen könne, um Materialien zu farmen. Westliche Spieler nutzen diese alternativen Charaktere bisher am wenigstens von allen Versionen von Lost Ark. Auch hier möchte Amazon unter die Arme greifen, so Roxx.

Was bringt das Event? In den Foren zu Lost Ark wird das Event kritisiert. Spieler beschweren sich darüber, dass man damit keine neuen Leute ins Spiel holen würde. Roxx entgegnete daraufhin, dass das auch nicht das Ziel des Events sei. Man wollte Menschen zurückholen, die T3 bereits erreicht haben und dann aufgehört haben. Auch für diejenigen, die den Boss Argos nie erreichten, soll das Express-Event eine Hilfe sein.

So funktioniert das Hyper Express Event: Das neue „Hyper Express Event“ lehnt sich stark an dem bisher bekannten Express-Event an. Wieder gibt es verschiedene Aufgaben zu erledigen, die euch ordentlich viele Belohnungen einsammeln lassen. Ob es auch wieder Bonuschancen für das Upgraden von Items gibt, ist derzeit aber nicht bekannt.

So funktioniert der Powerpass: Der neue Punika Powerpass funktioniert genau so, wie ihr das von den bisherigen gewohnt seid. Der Knackpunkt dieses Mal ist, dass ihr die Story von Punika abgeschlossen haben müsst. Das ist relativ weit im Spiel fortgeschritten. Habt ihr das aber mit einem Charakter bereits geschafft, schenkt euch der Pass einen Zweiten.

Dabei müsst ihr dann einige Aufgaben auf einer Art Checkliste erfüllen und bekommt dafür wahrlich Massen an Upgradematerial, mit dem ihr euch sehr viel leichter auf Itemlevel 1.370 schlagen könnt. Das Juli-Update schenkt euch also einen Charakter im echten Endgame des MMORPGs.

Was ist das für ein Event? Mit dem kommenden Update, am 20. Juli, bringt Lost Ark sowohl erneut ein Express-Event ins Spiel als auch einen neuen Powerpass . Diesmal greifen diese beiden Elemente aber besser ineinander als letztes Mal.

