Lost Ark: So könnt ihr Attacken von Bossen countern

In Lost Ark könnt ihr Attacken von Bossen nicht nur ausweichen, sondern diese auch blocken. Das geschieht über die Counter-Attacke, über die jede Klasse verfügt, sogar die Bardin.

Die Bosse in Lost Ark haben schwere Angriffe, die ihr blocken könnt. Der Boss signalisiert, dass er gleich einen Angriff auf euch ausführen wird, indem sein Körper leuchtet, oder er einen Bereich auf dem Boden rot markiert. Manchmal ist ein rechtzeitiges Ausweichen möglich, in manchen Fällen ist man dem Schlag des Bosses jedoch gnadenlos ausgeliefert. An dieser Stelle eignet sich eine Counter-Attacke.

Bosse erwarten euch in Dungeons und der Spielwelt selbst. Die Weltbosse gehören nicht direkt zur Story, sondern sind ein optionaler Bonus in Lost Ark. Spieler, die reich belohnt werden wollen, begeben sich in teils schwierige Kämpfe.

Effektives Countern ist ein Muss im Endgame

Was sind Counter-Attacken? Wer im richtigen Moment blockt, wehrt den Angriff vom Boss ab und kann ihm außerdem einige Sekunden lang Extra-Schaden zufügen. Dadurch geht er schneller zu Boden. Der Spieler erleidet dann keinen Schaden, sondern fügt dem Gegner welchen zu.

Wichtig ist es, beim Countern vor dem Boss zu stehen.

Wie findet ihr die richtige Attacke? Die Counter-Attacke eurer Klasse trägt nicht direkt den Namen „Block“ oder „Counter“. Ein Blick in die Beschreibung verrät, welche der Fähigkeiten zum Blocken geeignet ist. Dort findet ihr bei den orangenen Tags „Counter: Yes“, bzw. in der deutschen Übersetzung „Zähler: Ja“.

Beim Wardancer ist es beispielsweise die Fähigkeit „Spiraleinschlag“.

Ist das Blocken essentiell, um Bosse zu besiegen? Jein. Anfangs dienen die Counter-Attacken lediglich dazu, den Boss schneller zu besiegen. Spieler aus Korea, wo Lost Ark bereits 2018 erschien, weisen in einem reddit-Post allerdings darauf hin, dass erfolgreiche Raids im Endgame davon abhängen, wie gut der Angreifer seine Counter-Attacken einsetzt.

Wenn es auf Präzision ankommt, entscheidet das Blocken oft über Sieg oder Niederlage.

Übersicht aller Counter-Attacken der Klassen

Berserker: Kettenschwert

Zerstörer: Machthieb

Pistolenlanzer: Sprintender Hochschuss, Dreadnaught

Paladin: Heiliges Schwert, Schwert des Vollstreckers

Arkanist: Fügung des Schicksals

Beschwörer: Entfesselter Wille

Barde: Rhythmus-Schrot

Zauberin: Böe

Kriegstänzerin: Spiraleinschlag, Himmelsbrecher-Hieb

Scrapper: Augenblicklicher Schlag

Seelenfaust: Eingesprungene Ramme, Blitzhandfläche

Lanzenträgerin: Hochsprung

Kampfmönch: Himmelsbrecher-Hieb, Spiraleinschlag

Todesklinge: Kopfjagd, Erdspalter

Schattenjängerin: Emporsteigende Klaue, Identitätsfähigkeit

Schnitter: Schattenfalle

Scharfschütze: Ausweichfeuer

Todesschütze: Letzte Bitte, Vollstreckung

Artillerist: Napalmschuss, Schwingen

Maschinist: Rückwärtssaltoschlag

Kunstschützin: Letzte Bitte, Friedensstifter

Dank der Counter-Attacken wird der Kampf gegen einen Boss für euch deutlich leichter. Besonders im Endgame kommt es immer mehr auf Präzision an, um nicht zu sterben und den Gegner in möglichst wenig Zeit zu besiegen.

Habt ihr die Attacken bereits verwendet, oder ist das Thema noch komplett neu für euch? Lasst uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel da!