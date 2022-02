In Lost Ark müsst ihr Ausrufezeichen spammen, um mehr Schaden zu verursachen

In Lost Ark spielen die Gravuren eine wichtige Rolle, um euren Charakter zu verbessern. Eine Gravur ist jedoch sehr kurios. Denn ihr müsst dafür Ausrufezeichen spammen, um einen ordentlichen Schadens-Buff zu bekommen. Wenn also jemand aus eurer Gruppe in den Chat spammt, muss er das mitunter tun.

Was ist das für eine Gravur? Die Gravur trägt den Namen Sichtfokus und bringt einen ordentlichen Buff mit sich. Wenn der Spieler einen Text mit dem Inhalt „!!!!!“ in den Chat schreibt, verstärkt er den Schaden seiner nächsten Fähigkeit um 8 % auf der ersten Stufe und um bis 28 % auf Stufe 3. Der Buff wird halbiert, wenn ihr eine Awakening-Fähigkeit einsetzt.

Die Gravur hat dann eine Abklingzeit von 30 Sekunden, ehe der Spieler das nächste Mal in den Chat spammen muss.

Wenn ihr also einen Spieler in der Gruppe habt, der ständig Sätze mit Ausrufezeichen in den Chat schreibt, dann ist er kein Troll, sondern bufft seinen Schaden damit.

„Lasst uns ehrlich sein: Es ist urkomisch“

Wie kommt die Gravur an? Ingame führte die Gravur wohl schon zu einigen kuriosen Situationen. Der Nutzer Tlim hat im reddit auf sie aufmerksam gemacht, nachdem er selbst in den Besitz gekommen ist und es wohl zu einigen Irritationen im Chat von Lost Ark gekommen war. Er schreibt dazu:

Ich befand mich in einem Dilemma. Ist es das Wert, „dieser Typ“ zu sein, der alle 30 Sekunden Anime-Sprüche in den Chat spammt? Auf jeden Fall! Das einzige Problem, das ich habe, ist, dass zufällige Gruppenmitglieder scheinbar nichts von der Existenz der Gravur wissen und mich deshalb anpöbeln, weil ich den Chat vollspamme. Tut mir leid, Kumpel, das ist eine Spielmechanik! Ich dachte mir, ich könnte vielleicht ein wenig Bewusstsein für die Existenz dieser Fähigkeit schaffen, denn lasst uns ehrlich sein: Es ist urkomisch. via reddit

Im reddit kommt diese besondere Gravur gut an. So werden viele Ideen in den Kommentaren geteilt, was man denn genau im Chat spammen könnte, um den Bonus-Effekt zu aktivieren, darunter:

Let’s get dangerous!!!!!

I’m sorry!!!!!

The game makes me do this!!!!!

Never gonna give you up!!!!!

Ein Nutzer berichtet außerdem davon, dass die Gravur in Korea so ein Meme geworden ist, dass selbst Spieler Sätze mit fünf Ausrufezeichen in den Chat spammen, obwohl sie die Gravur gar nicht aktiv haben.

Gravuren verstärken euren Charakter, brauchen aber auch etwas Glück

Was sind Gravuren? Mit den Gravuren könnt ihr bestimmte Aspekte eures Charakters verbessern. Allerdings müsst ihr diese um 5 bis 15 Punkte aufwerten, um die Boni freizuschalten.

Um an die spezielle Gravur Sichtfokus zu kommen, müsst ihr bestimmte Bücher aktivieren, die ihr euch im Handelsposten kaufen könnt.

Mehr zum Thema Gravuren findet ihr übrigens hier:

