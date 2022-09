Lost Ark: Amazon verschenkt diesen Monat wieder nützliche Items über Prime – So bekommt ihr sie

Was haltet ihr von den neuen Belohnungen? Freut ihr euch über die praktischen Gegenstände, die euch im Kampf unterstützen? Oder hättet ihr lieber wieder exklusive Skins im Prime Loot? Benötigt ihr solche Truhen überhaupt, wenn ihr aktiv spielt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare bei MeinMMO.

Was steckt hinter den Auswahltruhen? Während der Prime Loot in der Vergangenheit eher auf exklusive Skins setzte und euch jeweils einzelne Gegenstände für euer Outfit verschaffte, ist das diesmal anders. Die Kampfgegenstandauswahltruhen bereichern euch im Kampf und sorgen dafür, dass ihr ein bisschen Gold für Heiltränke und Co. spart.

Wir erklären euch in diesem Artikel, was das genau für Gegenstände sind und wie ihr die Accounts von Lost Ark und Prime überhaupt verbinden könnt.

Insert

You are going to send email to