Lost Ark bringt knackige, neue Raids im Oktober-Update – Lockt mit exklusiven Titeln für mutige Spieler

Am 26. Oktober erscheint in Lost Ark das Oktober-Update und bringt einige Inhalte mit. Neben Events für alle Spieler richtet sich das Update aber vor allem an solche Fans, die eine richtige Herausforderung suchen.

Was ist das für ein Update? Heute, am 26. Oktober, scheint in Lost Ark das monatliche Update für Oktober. Mit dabei sind neue Events, Twitch-Drops und Skins, doch das Highlight liegt auf richtig schweren Herausforderungen.

Denn abgesehen von den anderen Inhalten finden gleich 3 neue Raids ihren Weg in das MMORPG, beziehungsweise zwei neue Raids und eine neue Variante von Vykas, einem schon vorhandenen Raid. Alle drei richten sich dabei an sehr erfahrene Spieler, denn die werden richtig schwer.

Was sind das für Raids? Bei den drei kommenden Raids handelt es sich um drei verschiedene Arten von Raids, die wir aber hier zusammenfassen.

Vykas

Zum einen kommt der höllische Schwierigkeitsgrad von Legion Raid Vykas ins Spiel.

Ebenso wie bei dem höllischen Valtan gibt es hier weniger neue Mechaniken, als einfach einen schwereren Kampf gegen die Kommandantin. Denn ihr seht ihre Lebensleisten nicht und könnt euch daher nicht darauf verlassen, wann welche Mechaniken gespielt werden müssen.

Das macht den Raid härter als den normalen oder schweren Modus. Als Belohnung dafür winken besondere Titel und Erfolge.

Mystic macht es euch im Kampf nicht leicht

Mystic

Außerdem kommt mit Mystic ein neuer Abyss Raid ins Spiel, der nur für drei Wochen bleibt. Hier müsst ihr euch durch drei verschiedene Phasen prügeln und erhaltet Event-Tokens als Belohnung dafür. Ihr könnt ihn nur 1x pro Woche pro Account töten, es warten also maximal drei Kills von Mystic auf euch.

Mystic wird, ebenso wie die anderen neuen Raids, normalisiert gespielt. Das bedeutet, dass ihr auf Gearscore 1.302 gesetzt werdet und das Buch der Koordination genutzt wird, um euch zu skillen. Set-Effekte und mehr kommen also nicht zum Einsatz, was eine erhöhte Schwierigkeit schafft.

Achates Trial

Zuletzt winkt Achates Trial als spezieller Guardian Raid, der mit dem Oktober-Update ins Spiel kommt. Auch dieser will normalisiert erlegt werden und soll dabei ungefähr so schwierig sein wie ein höllischer Legion Raid.

Wichtig dazu ist aber, dass Achates Trial erst am Samstag startet, denn es gibt einen speziellen Erfolg für die erste Gruppe pro Region, die es schafft, ihn zu bezwingen. Damit die Chancen dabei für alle gleich sind, wurde der Samstag von Amazon für den Release ausgewählt.

Auch hier könnt ihr Erfolge und Titel verdienen. Einen exklusiven Titel gibt es übrigens auch für das Team, dass den Boss in der kürzesten Zeit besiegen kann. Wer mutig ist, wird hier also sicher belohnt.

Wie lange Achates Trial verfügbar ist, wissen wir aktuell noch nicht. Amazon gibt keine Zeit bekannt, wann oder ob der Raid wieder aus dem Spiel verschwinden soll.

Neue PvP-Saison und großes Herbst-Event

Was bringt das Update noch? Für die von euch, die sich lieber gegen andere Spieler zur Wehr setzen als gegen PvE-Bosse, gibt es auch neue Inhalte. Denn mit dem Oktober-Update startet auch die zweite PvP-Saison in der westlichen Version von Lost Ark.

Im Vergleich zur ersten Saison wurden dabei einige Belohnungen sowie die Punktevergabe generell überarbeitet. Wenn ihr es innerhalb der Saison schafft, mindestens den Rang Gold oder höher zu erreichen, erhaltet ihr dafür aber exklusive Belohnungen, die noch nicht weiter genannt werden.

Außerdem gibt es einige Bugfixes und neue Login-Belohnungen sowie ein neues Fevertime-Event, für Geschenke aller Art ist also auch in diesem Update wieder gesorgt.

Wie funktioniert das neue Event? Nach dem großen Sommer-Event, welches über mehrere Monate hinweg stattfand, folgt nun das Herbst-Event unter dem Namen Aldebaran Harvest. Dieses Event lehnt sich mehr an eine Art Thanksgiving an, als an Halloween und findet vom 26. Oktober bis zum 7. Dezember statt.

Nach einer kurzen Questreihe, die ihr in jeder Hauptstadt annehmen könnt, kommt ihr auf die neue Mokomoko Night Market Insel, auf der das Event stattfindet. Einmal angekommen, könnt ihr sie auch mit dem Oceanliner erreichen.

Dort findet ihr, neben eigenen Events und Belohnungen, auch eine neue tägliche Aufgabe sowie eine Island Soul, die ihr euch dort verdienen könnt. Die Event-Währung könnt ihr dann gegen Kartenpakete, Upgrade-Materialien und mehr eintauschen.

Bei diesem eher auffälligen NPC startet die Questreihe

Halloween-Skins aller Art

Was kommt für Halloween? In einem MMORPG darf im Oktober natürlich kein Halloween-Content fehlen. Ein großes Event liefert Lost Ark dafür zwar nicht, jedoch massig neue Skins, die ihr für echtes Geld und blaue Kristalle erwerben könnt.

Dabei gibt es richtig viele und unterschiedliche Skins im Shop. Einige davon sehen aus, wie normale Straßenkleidung, die sich als Halloween-Kostüm verkleidet, andere wiederum sind dabei auch richtig gruselig.

Einige Skins sehen eher nach Straßenkleidung aus Andere sind tatsächlich gruselig

Passend dazu gibt es auch neue Pets, die einen fliegenden Besen mit Kürbiskopf und Zauberhut darstellen und sich damit toll in eure neue, gruselige Insel einfügen. Denn auch für eure Festung gibt es neue Gebäude, mit der ihr sie im Halloween-Style dekorieren könnt.

Auch eure Insel feiert Halloween

Abgerundet wird das gesamte Gruselpaket dann von einem neuen Mount. Das „Pumpkin Carriage“-Mount ist dabei eine Kutsche, die wie von Geisterhand von selbst fährt und in verschiedenen Farben angeboten wird.

Mit dem neuen Mount seid ihr geisterhaft unterwegs

Was haltet ihr von dem Oktober-Update in Lost Ark? Habt ihr Lust auf die Halloween-Skins und das Herbst-Event? Oder braucht ihr aktuell keine größere Herausforderung in dem Spiel und die vorhandenen Legion Raids, wie der Clown, sind euch schon schwierig genug? Werdet ihr bei dem Kampf um den ersten Kill von Achates Trial dabei sein? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

