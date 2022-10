Für zwei der seltensten Steam-Achievements in Lost Ark braucht ihr nur einen Freund und 10 Minuten Zeit

Es gibt viele seltene Achievements in Lost Ark, doch selten heißt nicht automatisch, dass sie schwer zu kriegen sind. Zwei der seltensten schafft ihr sogar in weniger als 10 Minuten, solange ihr zu zweit seid. Wir zeigen euch, wie das funktioniert.

Um welche Erfolge geht es? Genau geht es um die beiden Steam-Erfolge „Perfekter Sieg“ und „Das Handtuch geworfen“. Einer von beiden hat sogar einen Erfolg, der auch im Spiel selbst existiert. Beide Erfolge schenken sich in ihrer Seltenheit nichts. Nur 0,01 % der Spieler von Lost Ark haben sie gelöst, obwohl sie eigentlich sehr einfach sind.

Für den perfekten Sieg müsst ihr 10 Spieler-Duelle gewinnen, ohne überhaupt Schaden zu nehmen. Das klingt erst einmal ziemlich schwer, doch bereits der zweite Erfolg verrät den halben Trick. Denn für „Das Handtuch geworfen“ müsst ihr 10 Duelle gewinnen, indem euer Gegner aufgibt.

Schnappt euch einen Mitspieler und 10 Minuten Zeit: Alles, was ihr für beide Erfolge tun müsst, ist euch einen Komplizen zu suchen, der das Gleiche erreichen möchte. Über Strg+Rechtsklick auf den gegenüber öffnet ihr das Charaktermenü und fragt nach einem Duell.

Daraufhin nimmt der andere an und das Duell beginnt. Nun muss nur einer von beiden seinen Chat öffnen und über den Befehl /gg den Zweikampf aufgeben. Habt ihr das beide jeweils 10 Mal gemacht, erhaltet ihr zwei der seltensten Erfolge in Lost Ark.

Die neue Klasse des Maschinisten kann auch mit einem Feind umgehen, der sich wehrt:

Duelle kennt fast keiner

Warum sind die Erfolge so selten? Das Feature der Duelle ist schlichtweg sehr unbekannt in Lost Ark und wird kaum genutzt. Der Grund dafür ist, dass die Duelle in offener Welt und an Ort und Stelle stattfinden. Sie werden außerdem nur durch einen äußeren Ring begrenzt und sind nicht normalisiert.

Es gibt also gleich mehrere Gründe, warum es kein sinnvolles Kräftemessen ist, wenn man den Gegenüber zu einem Duell einlädt. Als Alternative bietet Lost Ark außerdem die Arena. Dort kann man persönliche Matches erstellen, kämpft ohne Störungen und mit normalisierten Werten gegeneinander.

Die Erfolge sind also nicht so selten, weil sie so schwer sind, sondern eher, weil die Funktion von den Spielern kaum genutzt wird.

Wie lange funktioniert das? Auch, wenn es nicht viel Sportlichkeit hat, sich den „perfekten Sieg“ auf diese Weise zu erschleichen, ist es unwahrscheinlich, dass dieser Erfolg nachgebessert wird. Unserer Einschätzung nach müsst ihr euch also nicht damit beeilen, euch die Erfolge abzuholen.

Bringt das was? Der Erfolg, den ihr dadurch erhaltet, dass euer Feind aufgibt, hat auch einen Ingame-Erfolg. Dieser bringt euch nichts, außer ein paar Erfahrungspunkte für euren Kader. Dennoch ist es wieder etwas, was ihr von eurer langen Liste an Aufgaben streichen könnt.

Was haltet ihr davon? Habt ihr die Erfolge schon? Kennt ihr noch andere seltene Erfolge, die leicht zu bewältigen sind? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

