Fans von Lost Ark fordern Frustsperre für endlosen Grind bei Nebenaufgaben – „Ich farme seit 600 Stunden“

Im MMORPG Lost Ark gibt es neben starken Bossen und guter Ausrüstung noch massenhaft viel horizontalen Inhalt. Also sammelbare Gegenstände, Belohnungen und mehr, die teils richtig gute Boni für euch abwerfen. Doch das kann sehr frustrierend werden. Spieler fordern nun eine Notbremse, für genau diesen Frust.

Was ist das Problem der Spieler? Wer in Lost Ark wirklich alles einsammeln will, ist hunderte oder sogar tausende Stunden beschäftigt. Abseits der Bosse und dem Rennen um den höchsten Gearscore, gibt es nämlich noch richtig viel zu tun.

Die kleinen Mokoko-Samen hat sicher jeder Fan von Lost Ark schon einmal gesammelt, doch es gibt auch einige Gegenstände, die schwerer zu erhalten sind, als einfach nur zu suchen. Viele der sogenannten Island Souls zum Beispiel, und auch drei der wichtigen Omnium-Sterne und sogar Items, die ihr benötigt, um euren Abenteuerfolianten zu füllen.

Sie alle haben eine ganz bestimmte Komponente, die sie selten macht, nämlich den Zufall. Einige der genannten Sammel-Items lassen sich nämlich nur zufällig aus bestimmten Aktivitäten verdienen, mit teils lächerlich geringen Chancen.

Warum sind diese Items wichtig? In Lost Ark sammelt ihr nichts einfach nur zum Spaß. Hinter allen Sammelgegenständen stecken wertvolle Belohnungen und teilweise sogar Skillpunkte, die euren Charakter schlichtweg stärker machen.

Es ist also ärgerlich, wenn einem solche sinnvollen Upgrades für die eigenen Helden fehlen. Und genau hier sehen viele Fans ungeheures Frustpotenzial.

Das gleiche System, was es für Ausrüstung schon gibt, würde helfen

Welches System fordern die Fans? Wenn ihr Ausrüstung in Lost Ark aufwerten möchtet, gibt es eine gewisse Chance, dass das funktioniert, oder eben auch nicht. Auch hier spielt der Zufall also eine große Rolle.

Um euch hier aber vor zu viel Frust zu bewahren, haben die Entwickler eine Sperre eingebaut. Habt ihr den gleichen Gegenstand nur oft genug hintereinander versemmelt, ist der nächste Versuch dann garantiert ein Erfolg.

Ein ähnliches System wünschen sich viele für die horizontalen Inhalte und Sammelgegenstände im Spiel. Neben einer erhöhten Dropchance für einige von ihnen, würde das bereits viele traurige Ingame-Events verbessern (via reddit).

Ist der Grind wirklich so schlimm? Wenn man wenig Glück hat, ist man an einigen Stellen dieser Nebenaufgaben wirklich völlig gestrandet. Im Forum und auf reddit berichten Leute davon, seit Monaten den Boss Moake zu töten, um seinen Omnium-Stern zu bekommen.

Auch ein Problem stellen die Island Souls von einigen Inseln dar. Allen voran die Isle of Yearning, hinter der gleich eine doppelte Zufallsmechanik steckt.

Hier müsst ihr zwei Minibosse auf der Insel verprügeln. Mit einer sehr geringen Chance, lassen diese dann einen Beutesack fallen, in welchem dann mit einer noch geringeren Chance die Seele der Insel drin sein kann. Hier sprechen einige Spieler von 400 bis 600 Stunden reinem Grind. Ein Fan auf reddit berichtet sogar von 1.500 Stunden Spielzeit nur auf der Isle of Yearning (via reddit).

Die Belohnungen der Island Souls sind teilweise für andere Sammelaufgaben wichtig

„Wenigstens kannst du einfach etwas anderes machen“

Gibt es Gegenstimmen? Wenige. Es gibt nur einige Leute, die versuchen, sich die Situation ein bisschen schöner zu reden, da man einige Sachen auch für die letzten Rewards überhaupt nicht machen muss. Bleiben wir dafür beim Beispiel der Island Souls.

Um die letzte wirklich wichtige Belohnung der Seelen zu erhalten, benötigt ihr aktuell 85 der Island Souls, während es momentan aber 93 im Spiel gibt. Das heißt, dass ihr zumindest die nervigsten 8 vorerst ignorieren könnt, wenn ihr niemand seid, der absolut alles zu 100 % haben möchte. Doch das ist nur ein kleiner Trost.

Was sagen die Fans? Grundsätzlich sind sich alle einig, dass ein solches System, wie auch auf der Ausrüstung, für alle Inhalte in Lost Ark sinnvoll wäre. Vor allem, weil man einige Dinge im MMORPG nur einmal pro Tag oder sogar pro Woche ausführen kann, ist es nämlich schnell frustrierend, wenn man lange mit geringen Drop-Chancen zu kämpfen hat.

Dazu findet man immer wieder große reddit-Threads. Ein paar der Kommentare möchten wir euch an dieser Stelle wiedergeben:

sodanktok schreibt (via reddit): „Es ist unfassbar, wie niedrig die Drop-Chancen für manche Sachen in dem Spiel sind und sie trotzdem keine Frustsperre eingebaut haben. Ich habe den Omnium-Stern von Moake immer noch nicht. Immer, wenn ich etwas sehe, wofür andere Leute hier 50 oder mehr Tage brauchen, schreibe ich es auf meine ‚das mache ich niemals‘-Liste. Könnte an kein anderes MMORPG denken, in dem das ähnlich wäre.“

sdric sagt (via reddit): „Selbst, wenn du nicht alles komplett machen möchtest, ist das alles ärgerlich. Die legendäre Wealth-Rune nicht zu haben, schränkt dich auf einigen Klassen enorm ein. Skillpoints zu verpassen, tut im Late-Game auch weh.“

iusuzysana schreibt (via reddit): „Ich weiß wirklich nicht, warum Leute ihre Seele auf der Insel verschwenden. Ich habe das Gefühl, der beste Guide für diese Insel ist, einfach niemals dort hinzugehen.“

Was haltet ihr von dem Zufallsprinzip hinter einigen Drops in Lost Ark? Haltet ihr eine solche Frustsperre für sinnvoll, oder glaubt ihr daran, dass Zufall eben Zufall ist und die Leute sich nicht so anstellen sollten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

