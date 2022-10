Lost Ark bringt heute, nach 6 Monaten, den zweiten Season-Pass – Kommt mit starken Geschenken für Rückkehrer

Heute, am 12. Oktober, erscheint das nächste, wöchentliche Update für Lost Ark und belohnt vor allem neue Spieler und solche, die zu dem MMORPG zurückkehren möchten. Wir von MeinMMO fassen die Änderungen für euch zusammen.

Was ist das für ein Update? Da die Login-Belohnungen ebenfalls heute am 12. Oktober enden und mit dem Patch neue ins Spiel kommen, sowie kleinere Inhalts-Updates, können wir fast davon ausgehen, dass es sich bei dem wöchentlichen Patch heute um das Oktober-Update handelt.

Das fällt, wie erwartet, kleiner aus, als das riesige September-Update oder der kommende November-Patch. Trotzdem solltet ihr das Update heute nicht verpassen, denn es belohnt vor allem die von euch, die aktuell nicht aktiv Lost Ark spielen.

Was bringt das Update? Im Fokus des wöchentlichen Updates steht der neuen Season-Pass, der sich Ark Pass 2 nennt. Er bringt erneut kostenlose Belohnungen mit, wenn ihr bestimmte Aufgaben im Spiel absolviert. Der erste Ark Pass kam damals mit dem April-Update ins Spiel.

Ebenfalls gibt es wieder eine Premium-Version des Ark Passes, in der exklusive Inhalte und Skins mit dabei sind, für die ihr aber echtes Geld ausgeben müsst.

Des Weiteren gibt es neue Login-Belohnungen für alle, allerdings mit einem besonderen Gimmick für Fans, die länger nicht mehr da waren. Denn komplett neue Spieler und Rückkehrer erhalten gesonderte Login-Belohnungen für die nächsten 15 Tage, die es wirklich in sich haben.

Als Rückkehrer zählt ihr laut Lost Ark, wenn ihr euch in den letzten 30 Tagen nicht ein einziges Mal eingeloggt habt. Gehört ihr dazu, habt ihr also ab heute nach dem Server-Down richtig saftige Belohnungen.

Diese sehen im Detail so aus:

Lost Ark ist heute, am 12. Oktober, zwischen 4 und 12 Stunden lang offline

Wann gehen die Server offline? Wie gewohnt fahren die Server von Lost Ark um 9 Uhr morgens deutscher Zeit herunter und bleiben für einige Stunden down. Dabei ist die Downtime größtenteils davon abhängig, auf welchem der beiden europäischen Server ihr spielt.

EU Central kommt mit einer 4-stündigen-Downtime sehr glimpflich davon. EU West allerdings muss mit bis zu 12 Stunden Serverausfall rechnen. Der Grund dafür sind erneute Serverzusammenlegungen auf der Region EU West.

Dabei werden die beiden Server Rethramis und Tortoyk zum Server Ealyn fusioniert und Moonkeep und Punika sollen Nia werden. Solltet ihr davon betroffen sein, gelten die gleichen Regelungen, wie bei den letzten Fusionen.

Wie groß wird der Download? Da mit dem Ark Pass auch neue Skins ins Spiel kommen, was auch bedeutet, dass neue Texturen heruntergeladen werden müssen, solltet ihr nicht mit einem winzigen Download rechnen.

Sehr groß dürfte es aber auch nicht werden. Wir halten euch in diesem Artikel natürlich auf dem Laufenden darüber, wann die Server wieder da sind und wie groß der Download am Ende sein wird.

Das September-Update brachte unter anderem den Maschinisten:

Kleine Änderungen und Bugfixes

Was bringt das Update noch? Neben dem fortlaufenden Express-Event und den starken Belohnungen für Rückkehrer, und natürlich dem Ark Pass, gibt es sonst nur kleinere Änderungen in diesem Update. Dazu gehören in erster Linie Bugfixes und ein kleines Quality-of-Life-Update.

Dieses besagt, dass ihr das Gold für abgebrochene Crafting-Aufträge auf eurer Insel jetzt zurückbekommt, wenn ihr sie eben nicht zu Ende laufen lasst. Das Gold, welches ihr auf diese Weise zurückerhaltet, ist allerdings erneut 3 Tage lang gesperrt und zählt zu dem zurückgehaltenen Gold, wie ihr es auch aus dem Handel kennt.

Abseits davon gibt es nur kleine Fehlerbehebungen, die ein Chat-Befehl und eine Cutscene betreffen. Also nichts, was euch sonderlich groß aufgefallen wäre.

Was haltet ihr von dem Update? Ist das für euch ein Grund, nochmal in Lost Ark reinzuschauen? Oder habt ihr dem Spiel schon lange unwiederbringlich den Rücken gekehrt? Spielt ihr noch aktiv und möchtet die Belohnungen für Rückkehrer auch gerne haben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Lost Ark ist seit 6 Monaten auf Steam – Wir sprechen mit einem Experten: „Macht mehr Spaß als jede andere Version“