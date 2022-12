Lost Ark streicht eine Klasse kurz vor Release – 10 Monate später kommt sie endlich ins Spiel

Was sagt ihr zu der neuen Klasse? Freut ihr euch schon darauf, sie zu spielen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Durch ihre Fertigkeiten beschwört sie unterschiedliche Tiere und greift ihre Gegner dadurch an – beispielsweise fliegt ein Vogelschwarm auf ihre Feinde, oder ein Pferd überrennt sie. Auch auf eine Art von Diener kann sie zurückgreifen, dem sie Befehle erteilen kann. Im Vergleich zu Beschwörern in anderen Spielen ist dieser aber nur von kurzer Dauer.

Die Beschwörerin ist die 4. Unterklasse der Magierinnen in Lost Ark. Sie ist eine der langsamsten Klassen, was sie aber durch hohen Schaden ausgleicht. Sie kann auf große Entfernung agieren und durch ihre kurzzeitigen Beschwörungen eine gute Art von konsistentem Schaden verursachen, hat dadurch aber ein geringeres Burst-Potential als ihre Zauber-Kolleginnen.

Als Begründung sagte Amazon, man habe das Starting-Lineup verändert, damit für jeden Geschmack etwas dabei ist. Statt der Beschwörerin brachten sie dann die Zauberin in das MMORPG. Sie versprachen, dass die Beschwörerin noch 2022 kommt – Und halten ihr Versprechen nun ein. Mit dem Update am 14. Dezember kommt die lang ersehnte Klasse.

