WoW Dragonflight: 57 Schätze, die euch ganz leicht Berufswissen liefern

Im folgenden Abschnitt verraten wir euch alle Orte, an denen ihr Schätze für die Berufe finden könnt. Wir unterscheiden dabei nach Berufen und verraten euch außerdem die genauen Koordinaten, an denen ihr die Schätze vorfindet.

Konntet ihr euch noch nicht für einen Beruf entscheiden oder seid noch dabei diesen hochzuleveln? Dann haben wir hier den passenden Guide für euch: Berufe skillen in WoW Dragonflight – So geht es schneller .

Was sind das für Schätze? Die Schätze könnt ihr überall auf den Dracheninseln in der offenen Welt finden. Wenn ihr sie öffnet, erhaltet ihr 3 Berufswissen für einen bestimmten Herstellungs-Beruf. Für Sammel-Berufe sind zum jetzigen Zeitpunkt keine Schätze bekannt.

