Eine versteckte Quest in WoW gibt euch ein süßes Drachen-Pet – So bekommt ihr es

Sprecht Vazallia dann an und fragt sie, was sie hier treibt. Dann eröffnet sie die Quest „Ein Drache macht blau“ für euch.

Ihr findet den Ort im Zuge der Quest „Drachenaugen“, aber Vazallia ist nicht immer dort anzutreffen. Ist sie gerade nicht da, fliegt sie in Drachenform um das Gebiet und landet kurz darauf. Wartet in diesem Fall einfach ein paar Minuten.

Ihr bekommt Spyragos für die Quest „Ein Drache macht blau“. Bei dieser müsst ihr für die Schwarzdrachen-Dame Vazallia 7 verschiedene Getränke finden, die an der Küste des Erwachens verstreut sind und die ihr nicht einfach per Quest-Anzeige findet.

Was ist das für ein Pet? Spyragos ist ein kleiner, schwarz-lilafarbener Drachling, der sowohl vom Namen als auch vom Aussehen her stark an den kleinen Drachen Spyro erinnert. Das Haustier dient außerdem als Battle-Pet mit speziellen Fähigkeiten.

WoW Dragonflight kommt mit etlichen Geheimnissen daher. Eine Quest an einem abgelegenen Ort an der Küste des Erwachens liefert euch das Drachen-Pet „Spyragos“. Dazu müsst ihr aber einem anderen Drachen verschiedene Drinks spendieren.

