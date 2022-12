WoW: „Zur Drachenfluchfestung!“ – So beendet ihr die Quest und sichert euch starke Beute

Falls ihr auf den Inseln noch nicht so schnell unterwegs seid, könnt ihr auch Freunde oder in eurer Gilde fragen, ob euch jemand mitnehmen kann:

Es kann passieren, dass das Event an bestimmten Stellen hängen bleibt. Einige Spieler berichten, dass es noch Bugs geben kann, die den Fortschritt verhindern. Sucht dann am besten über die Gruppensuche nach offenen Gruppen, die das Event im Moment abschließen – oder wartet eine Stunde auf das nächste Event.

Sobald ihr bestimmte Voraussetzungen in WoW Dragonflight erfüllt, besucht euch Herold Flatter und gibt euch die Quest „Zur Drachenfluchfestung!“. Was ihr dann tun müsst, ist vielen Spielern aber nicht ganz klar. MeinMMO erklärt es euch.

