WoW Dragonflight: Level 70 – Was nun? Hier bekommt ihr jetzt epische Ausrüstung

Mit dem ersten wöchentlichen Reset am 30. November gibt es endlich starke, epische Ausrüstung in WoW Dragonflight zu holen. MeinMMO erklärt, aus welchen Quellen ihr Epics und mehr bekommt, um euch zu verbessern.

Am 2. Tag nach dem Release von Dragonflight gibt es schon etliche Spieler auf der neuen Maximalstufe 70. Bei einigen hat es nicht einmal 3 Stunden gedauert, um die gesamte Level-Phase abzuschließen.

Damit diese Spieler der Menge nicht zu schnell davonlaufen und jeder in seinem Tempo vorankommen kann, hat Blizzard wöchentliche Belohnungen verzögert. Jetzt, am 30. November sind die Aktivitäten endlich verfügbar, darunter:

wöchentliche Quests

mythische Dungeons

bestimmte Aufgaben der Fraktionen im Spiel

Dort bekommt ihr nun auch die starke Rüstung. MeinMMO erklärt euch genau, wo euch welcher Loot erwartet und was ihr jetzt erledigen solltet, um eure Charaktere zu verbessern. Wenn ihr noch Leveln müsst, findet ihr in unserem Level-Guide nützliche Tipps zum schnellen Leveln in Dragonflight.

Epics aus mythischen Dungeons

Die beste Quelle für Ausrüstung sind mythische Dungeons und Dungeons generell – je nachdem, welche Gegenstandstufe ihr bereits tragt. Ihr bekommt in Dungeons folgenden Loot:

normal: Item-Level 346 (selten)

heroisch: Item-Level 359 (selten)

mythisch: Item-Level 372 (episch)

Dragonflight bietet insgesamt 8 neue Dungeons, die ihr jede Woche einmal auf mythischer Schwierigkeit und beliebig oft auf heroischer Schwierigkeit abschließen könnt. Für mythische Dungeons müsst ihr aber selbst eine Gruppe zusammenstellen und zu den Dungeons reisen, der Dungeon Finder funktioniert hier nicht.

Da ihr aber keinen Einfluss darauf habt, ob und welchen Loot ihr bekommt, solltet ihr die Dungeons immer als Erstes abschließen. Mit anderen Aktivitäten könnt ihr dann gezielter Stellen in eurer Ausrüstung ausbessern.

Eines der wichtigsten Items aus den mythischen Dungeons ist jedoch die „Trainingsmatrix der Titanen IV“. Mit dieser könnt ihr euch Items der Stufe 382 herstellen oder herstellen lassen. Mehr dazu im nächsten Punkt.

Crafting, Berufe und Aufträge

Dragonflight hat die Berufe enorm überarbeitet. Ihr könnt euch nun spezialisieren und Talente verteilen und sogar über Crafting leveln, zumindest bis zu einem gewissen Maß. Dazu sind hergestellte Items jetzt richtig stark.

Als Handwerker habt ihr die Möglichkeit, Items mit einer Stufe von bis zu 382 gezielt herzustellen. Dazu müsst euch aber entsprechend spezialisiert haben und im besten Fall schon gute Berufs-Accessoires tragen. Dazu braucht ihr aber eine Trainingsmatrix der Titanen, die dann bestimmt, wie stark hergestellte Ausrüstung wird:

Mark I von Rare-Mobs: Item-Level 333-343, benötigt Stufe 64 zum Anlegen

Mark II aus normalen Dungeons: Item-Level 346-356 , benötigt Stufe 70 zum Anlegen

Mark III aus heroischen Dungeons: Item-Level 359-369 , benötigt Stufe 70 zum Anlegen

Mark IV aus mythischen Dungeons: Item-Level 372-382 benötigt Stufe 70 zum Anlegen

Die Matrizen machen Items seelengebunden, ihr könnt sie also nicht mehr handeln. Trotzdem habt ihr die Möglichkeit, an die Items zu kommen, wenn ihr sie selbst nicht herstellen könnt.

Durch das „Auftrags“-System in Valdrakken könnt ihr euch von anderen Handwerkern Items herstellen lassen, wenn ihr selbst die Materialien zur Verfügung stellt – selbst, wenn sie seelengebunden sind.

Im Video zeigen wir euch die wichtigsten Features für Handwerker in Dragonflight:

Wöchentliche Belohnungen aus Quests und Events

Mit dem Reset vom 30. November können die wöchentlichen Quests und Events epische Ausrüstung gewähren, was sie vorher nicht lieferten. In den jeweiligen Belohnungs-Beuteln bekommt ihr Gold, Ressourcen und eine Chance auf Ausrüstung und sogar Mounts in bestimmten Fällen.

Folgende Aktivitäten könnt ihr abschließen:

der Belagerung der Drachenfluchfestung an der Küste des Erwachsen

die Große Jagd bei den Zentauren in den Ebenen von Ohn’ahra

das Festessen der Iskaara im Azurblauen Gebirge

die Quest „Unterstützt das Abkommen“ in Valdrakken, die wöchentlich wechselt

Außerdem tauchen alle 6 Stunden die neuen Elementarstürme auf, die es schon im Pre-Event gab. Dort bekommt ihr besondere Abzeichen, die ihr in Valdrakken gegen Ausrüstung eintauschen könnt. Dort gibt es seltene Ausrüstung für leicht farmbare Abzeichen und epische Ausrüstung mit besseren Werten.

Das Besondere an der epischen Ausrüstung ist, dass sie geringe Set-Boni gewährt. Die Währung, die ihr dazu braucht, ist jedoch auf ein Abzeichen pro Element und Woche beschränkt. Ihr solltet bis zum Release von Season 1 vermutlich genügend Abzeichen für 2 Items haben.

Ausrüstung durch Ruhm

Mit Dragonflight wird das bekannte Ruf-System durch Ruhm ersetzt, ähnlich wie es ihn bei den Pakten in Shadowlands gab. Ihr könnt aber hier gleichzeitig bei allen Fraktionen Ruhm sammeln und euch verschiedene Belohnungen erarbeiten.

Auf welcher Stufe ihr welche Ausrüstung für welchen Slot bekommt, ist von Fraktion zu Fraktion unterschiedlich. Ihr könnt aber in der Übersicht ansehen, welche Ruhm-Stufe euch mit welchen Belohnungen versorgt.

Über Fraktionen bekommt ihr Ausrüstung mit bis zu Gegenstandstufe 389.

Ausrüstung durch PvP

Ebenfalls seit dem 30. November steht euch eine wöchentliche PvP-Quest zur Verfügung, mit der ihr Ehre erhalten könnt. Außerdem bekommt ihr verschiedene Abzeichen durch die Nutzung des Kriegsmodus in der offenen Welt.

Bei den PvP-Händlern in Valdrakken könnt ihr die Abzeichen gegen seltene und epische Beute eintauschen, ähnlich wie bei den Sturm-Events im PvE. Auch hier gibt es geringe Set-Boni, die sich durchaus lohnen können.

Die Aktivitäten können sich lohnen, wenn ihr noch bestimmte Slots austauschen wollt oder ohnehin gerne PvP betreibt. Seid ihr kein Fan von PvP, stehen euch reihenweise andere Aktivitäten zur Verfügung. Das ist auch die Philosophie hinter der ganzen Erweiterung.

Wie geht es weiter?

In der Woche des 12. Dezember startet die erste Season von Dragonflight. Dort könnt ihr dann noch stärkere Ausrüstung über mythische Schlüsselsteindungeons (M+) und den ersten Raid der Erweiterung holen.

Es öffnen sofort alle Schwierigkeitsgrade des Raids, außer Schlachtzugsfinder, und Mythic+ liefert euch die gleiche Gegenstandstufe wie der Schlachtzug. Ihr könnt euch also aussuchen, wo ihr euch lieber ausrüsten wollt.

Für Mythic+ stehen jedoch nur 4 der neuen Dungeons zur Verfügung, dazu kommen 4 Dungeons aus alten Erweiterungen von WoW. Wenn ihr wissen wollt, welche Klassen die Nase vorn haben, gibt es bereits jetzt erste Einschätzungen:

