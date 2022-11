Der schnellste Spieler in WoW Dragonflight erreichte Level 70, weil er eine Mütze hergestellt hat

Berufe haben in Dragonflight eine große Überarbeitung bekommen. Ihr könnt nun etwa Spezialisierungen wählen und so etwas wie Talentpunkte verteilen, um genauer zu definieren, worauf euer Schwerpunkt beim Crafting liegt.

Wie im Clip zu sehen, stellt Gingi mehrere Items in Folge mit Lederverarbeitung her. Der letzte Gegenstand ist schließlich eine „Gekräftigte Kappe des Wegbereiters“, ein Ketten-Kopfteil. Dieses Item stößt ihn auf Stufe 70:

So erreichte Gingi Stufe 70: Die meiste Zeit spielt Gingi in einer Gruppe mit seinem Druiden und zwei weiteren. Die Klasse ist beim Reisen enorm schnell, was ihm schon einen Vorteil verschafft. Dazu erledigt die Truppe so gut wie nur Kampagnen-Quests zum Leveln, um schnell voranzukommen.

Der Profi erreichte Stufe 70 in gerade einmal rund 1,5 Stunden, wie auf seinem Stream (via Twitch.tv ) zu sehen ist. Bisher ist kein Spieler bekannt, der schneller gewesen wäre. Damit war Gingi allerdings nicht der erste, denn Probleme zum Release machten es dem Spieler schwer.

Wer ist der Spieler? Gingi ist ein Profi-Spieler, der bei Echo spielt, einer der besten WoW-Gilden der Welt. Echo erlangte etwa den World First Kill im letzten Raid in Shadowlands . Gingi ist zudem mehrfacher Weltmeister im Mythic Dungeon International.

Schon wenige Stunden nach dem Release von WoW Dragonflight erreichten die ersten Spieler die neue Höchststufe 70. Einer ihrer Tricks, wie das so schnell ging: Crafting. Denn die überarbeiteten Berufe in der Erweiterung lohnen sich richtig.

