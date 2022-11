Wir sprachen mit einem deutschen WoW-Experten – Der sagt: „Dragonflight ist langfristig gedacht und das ist gut so“

Der Release von WoW Dragonflight steht bald an. Zur Vorbereitung haben wir mit Doctorio gesprochen, einer bekannten Größe im deutschen Twitch-Bereich, wenn es um WoW geht. Wir stellten dem Experten einige Fragen zu der neuen Klasse, der Erweiterung allgemein und fragten ihn nach Tipps für Spieler.

Wer ist der Streamer? Doctorio ist ein Twitch-Streamer und WoW-Experte. Im deutschen Bereich steht er in den vergangenen 365 auf Platz 4 der größten WoW-Streamer nach Zuschauerstunden (via sullygnome). Er streamt nahezu täglich auf seinem Twitch-Kanal.

Bekannt ist Doctorio vor allem für seine tiefgreifende Expertise mit allen Klassen und dem Gameplay von WoW. Viele seiner Fans schätzen seinen Rat und seine Einschätzungen zum Balancing oder holen sich Tipps zum besseren Spielen bei ihm ab.

Der Twitch-Streamer ist außerdem Teil der deutschen E-Sport-Organisation Aversion, die zugleich die beste deutsche WoW-Gilde ist und sogar eine der besten weltweit. Mit dem Chef von Aversion sprachen wir schon früher und fragten, wie sich Profis eigentlich auf Raids vorbereiten.

Im Gespräch mit Doctorio verrät uns der Experte, was seine Einschätzung zur neuen Klasse der Rufer der Dracthyr ist, was ihn in der Erweiterung am meisten beschäftigen wird und welche Tipps er für euch parat hat.

In unserer Übersicht findet ihr bereits alle Infos zur neuen Erweiterung Dragonflight. Im neuen Gameplay-Trailer stellt Blizzard noch einmal die Features des Addons vor:

„Ich bereite mich vor, indem ich mich nicht vorbereite“

MeinMMO: Im Vergleich zu vorigen Erweiterungen, wie gut würdest du Dragonflight kurz vor Release einschätzen? Gerne im Vergleich zu anderen Addons.

Doctorio: Sehr schwer zu sagen. Die Essenz einer Erweiterung wird erst mit den späteren Patches klar, sobald die Kinderkrankheiten des noch sehr jungen neuen Talentsystems behoben sind und neue Innovationen, wie spannendere Tier-Sets, neue Raid-Item-Mechaniken und mehr, die Meta bestimmen.

MeinMMO: Wie bereitest du dich auf Dragonflight vor?

Doctorio: Indem ich mich nicht vorbereite. Als intensiver Spieler steht man sehr schnell vor dem Problem, den gesamten Content zu schnell durchgespielt zu haben. Dann greift man auf Zweitcharaktere zurück. Aber auch die sind durch die eingebauten Catch-Up-Mechaniken, für Spieler, die generell weniger Zeit haben, ebenfalls beschleunigt durch mit dem Content.

Natürlich könnte man jetzt schon auf der Beta jede Quest, jedes Achievement, jeden Dungeon und jedes Geheimnis bereits durchspielen. Aber dadurch vermiest man sich die Motivation für die späteren Monate.

Crossfaction „wird einen gesunden Schub in die richtige Richtung geben”

MeinMMO: Welches neue Feature feierst du am meisten und warum?

Doctorio: Änderungen, die langfristig das Spiel am Leben halten, sind immer interessanter als akute Features. Klar sind neue Tier-Sets oder Drachenreiten spannend, aber wirklich gehaltvolle Features sind die zusammengelegten Auktionshäuser sowie die aktuellen Bestreben, die Grenzen zwischen Allianz und Horde zu verwischen.

Beide Fraktionen können jetzt schon Dungeons und Raids miteinander betreten. Und bald sollen auch gemeinsame Gilden ermöglicht werden. Das wird nochmal einen gesunden Schub in die richtige Richtung geben.

WoW: Noch mehr Kuschelwuschel – Horde und Allianz teilen sich bald Mobs

MeinMMO: Was wird dich in Dragonflight am meisten beschäftigen?

Doctorio: WeakAuren für alle 38 Spezialisierungen zu schreiben. Diese Pakete sind beliebt in der Community und bieten mir persönlich die Möglichkeit, mich intensiver mit allen Klassen zu beschäftigen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Außerhalb der Streams ist das mit Abstand die größte Baustelle und beschäftigt wohl am meisten.

Zur Erklärung: WeakAuras ist ein Addon für World of Warcraft, das euch viele Bedien-Elemente des Spiels vereinfacht oder Informationen liefert. Ihr findet mehr dazu in unserer Liste mit den besten Addons für World of Warcraft.

MeinMMO: Welche Features sollte Blizzard auf jeden Fall in Zukunft weiter ausbauen und welche eher einstampfen?

Doctorio: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde an die Features anknüpfen, die wir schon besprochen hatten: Zugänglichkeit für Wiedereinsteiger und bessere Verknüpfung zwischen Allianz und Horde. Alle Maßnahmen, die die Spielerzahlen für die kommenden Jahre sichern, sind wichtig für das Spiel.

Je weiter sich das Spiel in eine komplizierte Richtung entwickelt, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass das geliebte WoW so endet wie WildStar. Dieses MMO [WildStar] ist so tiefgründig und elitär geworden, dass Neueinsteiger keinen Durchblick mehr hatten und sehr demotiviert wieder aufgehört haben. Die Top-Spitze der Spieler hatte zwar viel Spaß, aber durch mangelnde Spieler wurden die Server irgendwann runtergefahren.

Das ist der sehr große Nachteil davon, wenn man ein Spiel zu stark verkompliziert, nur um die 1% der Spitzenspieler zu befriedigen. Und dieses Szenario wünscht sich niemand. Deswegen würde ich hier antworten: Features, die das Spiel zu sehr verändern oder verkomplizieren, sollte man eher einstampfen. Dazu gehören:

Aufräumen der Klassenfähigkeiten zu Shadowlands: Viele Klassen haben unnötige oder gar nicht genutzte Zauber, die einfach nur aus Gründen der Klassen-Identität im Zauberbuch verweilen Stark eingreifende Tier Sets: Zu Season 3 haben viele Klassen sehr drastische Tier Sets bekommen. Tier Sets können sehr spaßig sein und auch im späteren Verlauf eines Spiels noch eine Aufgabe bieten, für die Klasse etwas zu farmen, was noch einen Schub bezüglich Stärke gibt. Kleine Belohnungen oder passive Verbesserungen reichen dort allerdings. Genau so, wie es bei den aktuellen Tier Sets in Dragonflight Season 1 ist. Medien: Conduits (Medien) waren für viele eine spannende Sache. Gute Spieler haben den Wert von Conduits schnell erkannt und ihren Spielstil darauf angepasst. Oder aber auch Soulbind-Fähigkeiten. Beispiel: Korayns “First Strike”. Normale Spieler unterschätzten die Stärke von Soulbinds und Conduits und haben lediglich die Meta kopiert, ohne ihre Rotation zu adaptieren.

Aktuell hat Blizzard viele von diesen Fähigkeiten in das neue Talentsystem übernommen. Auch, wenn es anfangs einschüchternd wirkt, ist das neue System sehr gut. Es fasst viele Fähigkeiten aus vergangenen Contents (Artefakte, Legendarys, Conduits, Soulbinds, Talente) zusammen in die Klasse selbst.

Viele Specs haben dementsprechend diese essentiellen Mechaniken in ihrem Kit verankert, statt sich auf Stärke von außen verlassen zu müssen – also Borrowed Power. Dieses Talentset ist mit dem nächsten Addon durch weitere Levelpunkte leicht ausbaubar und man arbeitet mit einer Baustelle, die einem schon sehr bekannt ist und muss nicht vieles von Grund auf neu lernen.

Das belohnt eingefleischte Spieler, die jede Facette ihres Talentbaums kennen und nun noch mehr Verknüpfungen aufbauen können. Und gleichzeitig wirkt es nicht allzu abschreckend für Wiedereinsteiger, die den Talentbaum ebenfalls schon von Beginn von Dragonflight aus kennen. Das ist, denke ich, auch der Kerngedanke von Blizzard, weswegen sie Dragonflight als dritte Ära von WoW präsentieren. Sehr langfristig gedacht und das ist gut so.

„Verschwendet nicht zu viel Zeit mit nur einer Klasse“

MeinMMO: Was ist deine Einschätzung zum Rufer als „Mid Range Class“?

Doctorio: Es gibt drei Möglichkeiten:

Blizzard entwickelt Bosse mit starker Rücksicht auf die Mid-Range vom Evoker. Das bedeutet jedoch, dass sie sich selbst stark einschränken, was die Vielfalt von Mechaniken angeht, die Gruppenpositionierung erfordern. Sludgefist als Beispiel. Ein Boss mit ähnlicher Positionierungs-Abfrage für den Raid wird eher weniger wahrscheinlich entwickelt. Sie designen die Bosse nach den üblichen Richtlinien und vertrauen darauf, dass der Evoker – und die gesamte Gilde – auf jegliche Situation dynamisch reagiert. Wäre spannend, aber undankbar. Was ich für unwahrscheinlich halte: Sie machen Evoker zu einem vollen Fernkämpfer mit 40 Metern Reichweite und vermeiden viele einzigartige Probleme.

Zum Rufer findet ihr auf MeinMMO einen ausführlichen Guide mit Builds für DPS & Heiler. Doctorio selbst hat sich in einem Video bereits ausführlich mit der Frage befasst, welche Klasse die beste in Dragonflight sein wird:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

MeinMMO: Wenn du jemandem 3 Tipps geben müsstest, der seit Legion nicht mehr spielt und jetzt Dragonflight anfangen will, welche wären das?

Doctorio: Der wichtigste Tipp: Habe keine Angst vorm Leveln. Es ist sehr leicht und schnell geworden und die Belohnung ist die höchste, die man im Spiel erhalten kann: Charakterlevel, die nicht ihren Wert verlieren.

Tipp 2: Verschwende nicht allzu viel Zeit in nur eine Klasse. Das Spiel ist sehr gut darin, dem Spieler nach den wichtigen wöchentlichen Aufgaben noch kleine Brotkrumen hinzuwerfen, die man aus perfektionistischen Gründen gerne erfüllen möchte. Etwa den ganzen Abend Rares zu farmen für nur 5 % mehr Ruf.

Tipp 3: Baut auf Tipp 1 und 2 auf: Dadurch, dass du einige Charaktere gelevelt hast und nicht unnötige Zeit auf nur einer Klasse verschwendest, pflegst du alle Twinks auf einem nicht zu unterschätzendem Niveau. Sobald also die Meta sich langsam einsetzt, hast du die angenehme Möglichkeit, aus mehreren Klassen auszusuchen, was du für den Rest der Saison spielen möchtest. Positiver Nebeneffekt: Du verbesserst dich im Spiel im Allgemeinen, weil du verschiedene Klassen und Rollen kennengelernt hast. Diese Erfahrung bleibt langfristig wertvoll.

MeinMMO: Danke für die Antworten!

Wir sprachen kurz zuvor auch mit den Entwicklern von World of Warcraft über die Lore, die Features und das Endgame von Dragonflight:

WoW-Entwickler im Interview: „Features von Dragonflight werden die Zukunft von WoW für immer verbessern“