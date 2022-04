Nexxzz: Shadowlands hatte sehr viel Potential und die Raids an sich waren gut, allerdings wurde bei einigen Systemen erst zu spät der richtige Weg eingeschlagen. Alles in allem ist Shadowlands für mich eine 5/10.

Nexxzz: Ich finde die Bosse für Normal und Heroisch auf jeden Fall in Ordnung – der einzige Boss, der viel zu schwer war, war Anduin. Anduin wurde auf Heroisch bestimmt 5-mal vereinfacht und war in seiner Ursprungsform ein guter Mythic Boss.

Nexxzz: Der Raid an sich ist sehr gut und die Bosse machen sehr viel Spaß, allerdings dauert das Race einfach zu lange und wir hängen mittlerweile gut in den Seilen, da wir jetzt 4 Wochen jeden Abend raiden und zu nichts anderem mehr kommen. Ein 10-14 Tage Race wäre für uns optimal.

Nexxzz: Twitch ist natürlich das Mittel zum Zweck, dass wir das Race so groß aufziehen können. Allerdings ist es für den Großteil unserer Spieler nicht so wichtig, da viele das Raiden einfach aus Spaß machen und auch ohne Twitch die Zeit investieren würden.

MeinMMO: Wie wichtig ist Twitch für euch geworden, besonders während solcher Events wie dem Race to World First?

Die Antworten lieferte uns der Chef der Gilde und der Organisation selbst, Nexxzz. Im Gespräch plauderten wir dabei auch ein wenig über den neuen Raid von Patch 9.2 und über das, was WoW wohl in Zukunft noch bevorstehen mag.

Bereits seit vielen Jahren nimmt die deutsche Gilde Aversion immer aktiv am Raidgeschehen teil und misst sich dabei mit den besten Gruppen der Welt. Aktuell steht die Gilde Auf Platz 9 weltweit (via wowprogress ).

Eine der besten Gilden der Welt in World of Warcraft kommt aus Deutschland. Aversion findet sich immer wieder unter den Top 10 der Welt ein. MeinMMO konnte dem Chef der Gilde und der Organisation dahinter einige Fragen stellen.

