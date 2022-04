WoW: Jemand hat neues Addon „Dragonflight“ vor Monaten geleakt – Das soll drinstecken

Das nächste WoW-Addon heißt wohl „Dragonflight“. Einer wusste das schon vor Monaten – und hat viele Infos geleakt. Ob die stimmen?

Das nächste Addon zu World of Warcraft wurde von Blizzard über die offizielle Seite bereits aus Versehen geleakt: Dragonflight. Doch da der Titel der Erweiterung quasi als bestätigt gilt, rücken auf einmal auch andere Informationen wieder in den Fokus. Denn schon im Februar hatte jemand vorhergesagt, dass die neue Erweiterung „Dragonflight“ heißen würde – und sogar mögliche Inhalte geleakt. Dieser Leak gewinnt jetzt wieder an Relevanz.

Was ist das für ein Leak? Wie so viele andere Leaks auch, wurde dieser im Forum von MMO-Champion gepostet. Dass dort Leaks auftauchen, ist keine Seltenheit – auch zu Shadowlands und Legion gab es damals zutreffende Leaks, die hier zuerst veröffentlicht wurden. Allerdings geht das in der Fülle Fake-Leaks oft unter – es ist einfach eine Art „dauerhafter 1. April“ geworden, bei dem Fans sich mögliche Addons mit interessanten Konzepten ausdenken und diese dann als „echten Leak“ verkaufen, um andere Spieler zu trollen.

Was ist an diesem Leak anders? Im Gegensatz zu den Dutzenden anderen Leaks, ist der von „Chromatus“ besonders – denn schon im Februar sagte er den Namen der kommenden Erweiterung (vermutlich) korrekt voraus: Dragonflight. Da dieser Name nun auch auf der offiziellen WoW-Seite aufgetaucht ist, erscheint der die Beschreibung in einem neuen, deutlich glaubwürdigeren Licht.

Dragonflight: Das steckt im neuen WoW-Addon (laut Leak)

Der Leaker behauptet, dass World of Warcraft mit Dragonflight eine Menge anders machen wird und viel von dem bringt, was Fans sich wünschen. Die Eckdaten der Erweiterung sind demnach:

„Chromatus“ ist der Haupt-Feind der Erweiterung, wenngleich sich das vor allem in vielen kleinen Geschichten äußert.

Es gibt 6 Gebiete, die aber nicht als Kontinent miteinander verbunden sind. 4 Gebiete sind vollkommen neu, 2 Gebiete sind Überarbeitungen von alten Zonen.

Es gibt 4 neue „Mikro-Klassen“. Das sind Klassen mit nur einer einzigen Spezialisierung, also einem festen Korsett, das sie ausfüllen müssen.

Einige Klassen sollen soetwas wie „Skins“ bekommen, die das Aussehen der Fähigkeiten und die Thematik ändern.

Spieler-Housing kommt.

Es gibt 2 neue Berufe: Schreiner und Holzarbeiter.

Dalaran wird erneut die Hauptstadt der Erweiterung werden.

Es gibt keine Erhöhung des Level-Caps.

Auf die einzelnen Punkte geht der Leaker dann noch ein wenig genauer ein. Die wichtigsten Infos dazu sind:

Die Belohnungen aus den Schattenlanden werden nach unten skaliert. Das ist notwendig, weil es keinen Level-Squish mit 10.0 geben wird – und auch keine neue Maximal-Stufe. Die Spieler bleiben auf Stufe 60. Das bedeutet automatisch, dass sämtliche Inhalte von Dragonfligh direkt „Max-Level-Content“ sind.

Die 6 neuen Gebiete sind:

Dracheninseln: Technisch gesehen ein eigener Kontinent, aber es ist einfach eine große Zone in mehrere kleine Maps unterteilt. Es soll eine schwebende Insel sein, verortet zwischen den Verheerten Inseln und Nordend.

Technisch gesehen ein eigener Kontinent, aber es ist einfach eine große Zone in mehrere kleine Maps unterteilt. Es soll eine schwebende Insel sein, verortet zwischen den Verheerten Inseln und Nordend. Lordaeron: Tirisfal und die Pestländer wurden überarbeitet. Das Thema hier sind die Scharlachroten und das Heilige Licht.

Tirisfal und die Pestländer wurden überarbeitet. Das Thema hier sind die Scharlachroten und das Heilige Licht. Quel’thalas: Eine Überarbeitung des Immersangwaldes und der Geisterlande. Silbermond ist eine feindliche Stadt, so wie Suramar.

Eine Überarbeitung des Immersangwaldes und der Geisterlande. Silbermond ist eine feindliche Stadt, so wie Suramar. Undermine: Eine große Zone in Form einer Stadt, tief unter Kezan. Hier dreht sich alles um Kriminelle und die Ungekrönten (ehemalige Schurken-Ordenshalle). Das ganze Gebiet ist unterirdisch.

Eine große Zone in Form einer Stadt, tief unter Kezan. Hier dreht sich alles um Kriminelle und die Ungekrönten (ehemalige Schurken-Ordenshalle). Das ganze Gebiet ist unterirdisch. Balor: Ein Volk von „Halblingen“ kämpft gegen urtümliche Fel-Feinde, also so etwas wie „Proto-Dämonen“.

Ein Volk von „Halblingen“ kämpft gegen urtümliche Fel-Feinde, also so etwas wie „Proto-Dämonen“. Uldaz: Eine weitere, unteridrische Zone. Hier dreht sich viel um die Titanen und Elune.

4 Mikro-Klassen – Haben je nur eine Specc

Dazu kommen die 4 neuen „Mikro-Klassen“, die je nur eine Spezialisierung haben. Das sind:

Dragon Knight (Drachenritter): Nur Tank-Spezialisierung. Benutzt Zweihandwaffen, Feuer, Plattenrüstung und Kampfschreie.

Nur Tank-Spezialisierung. Benutzt Zweihandwaffen, Feuer, Plattenrüstung und Kampfschreie. Tinker (Tüftler) : Nur Damage-Dealer. Benutzt Schusswaffen, Kettenrüstung, mechanische Spielereien und Mech-Rüstungen.

: Nur Damage-Dealer. Benutzt Schusswaffen, Kettenrüstung, mechanische Spielereien und Mech-Rüstungen. Minstrel (Barde): Nur Heiler-Spezialisierung. Benutzt Leder, Flöten, Violinen und Pan-Flöten.

Nur Heiler-Spezialisierung. Benutzt Leder, Flöten, Violinen und Pan-Flöten. Chronomancer (Chronomant): Nur Heiler-Spezialisierung. Benutzt Stoff, Zeit-Magie und Sand-Magie.

Dazu kommen einige neue „Skins“ für bestehende Klassen. Diese unterscheiden sich nur optisch und thematisch, sind spielerisch aber vollkommen identisch.

Jäger können Dunkler Waldläufer (Dark Ranger) werden. Dunkle Zauber-Effekte, zähmen thematisch vor allem untote Tiere.

Hexenmeister können Nekromant (Nexromancer) werden. Benutzt Seuchen anstelle von Flüchen und beschwört Untote anstelle von Dämonen.

Alptraum-Skin für Druiden. Die Zauber haben die verdorben rot-schwarzen Effekte des smaragdgrünen Alptraums. Kann viele verschiedene Formen freischalten wie Schlange oder Spinne, spielen sich aber identisch wie die Formen normaler Druiden.

Wächterinnen-Skin für Dämonenjäger. Benutzt arkane und heilige Magie anstelle von Fel.

Was steckt sonst noch drin? Abgesehen von diesen Highlights soll es auch wieder mehrere Stories geben, von denen man eine wählen kann. Das sind Fortsetzungen der Ordenshallen-Kampagnen, aber es gibt nur eine Handvoll davon. Die Spieler wählen eine davon, ähnlich wie bei den Pakten. Im Gegensatz zu Shadowlands gibt es aber kein unterschiedliches Gameplay – also keine besonderen Fähigkeiten. Die Entscheidung ist rein story-technisch und kosmetisch. Die zur Auswahl stehenden Fraktionen sind:

Die Silberne Hand

Die Ungekrönten

Kirin Tor

Valarjar

Schwarze Ernte

Und besonders wichtig: Ihr werdet nicht als Anführer der jeweiligen Gruppierung angesehen.

Wie wahrscheinlich ist das? Auch wenn vieles plausibel klingt, sollte man diesen Leak noch immer mit Vorsicht genießen. Es wäre durchaus möglich, dass der Leaker den Namen der Erweiterung einfach durch Zufall korrekt erraten hat. Immerhin ist „Dragonflight“ in der englischen Version von World of Warcraft ein Begriff, der immer mal wieder auftaucht – und dass Drachen das Thema der nächsten Erweiterung sind, ließ sich bereits aus vielen kleinen Hinweisen ableiten.

Dennoch besteht eine gute Chance, dass dieser Leak „legit“ ist und da ein Insider ausgepackt hat.

Eine vollkommene Sicherheit werden wir wohl erst in einigen Wochen haben, denn bald stellt Blizzard die Erweiterung mit einigen Details vor.