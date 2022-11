Das Pre-Event von WoW Dragonflight ist zu Ende – Aber das wichtigste Item könnt ihr noch kriegen

Das war das Problem: Die neue Erweiterung Dragonflight erscheint um 0:00 Uhr am 29. November. Bereits um 23:00 Uhr des Vorabends wurde aber das Pre-Event „Urtümliche Stürme“ beendet. Es tauchen keine Invasionen mehr in der Welt auf.

Kurz vor dem Release der neuen Erweiterung Dragonflight für World of Warcraft endet das vorbereitende Event „Urtümliche Stürme“. Dort gab es ein besonderes Erbstück-Schmuckstück zu ergattern, allerdings haben Bugs viele Spieler davon abgehalten. Blizzard erklärt, dass ihr das Trinket in Dragonflight noch bekommen könnt.

