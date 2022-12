WoW: Streamer ergaunert sich Beute – Doch Blizzard greift ein, fixt Loot-Exploit live auf Twitch

Der Twitch-Streamer Asmongold nutzte einen Exploit in WoW aus, hatte daran aber nur kurz Freude. Blizzard griff hart durch und änderte, wie Beute in World of Warcraft verteilt wird.

Der Streamer Asmongold gehört zu den Urgesteinen von World of Warcraft und natürlich war er auch zum Start von Dragonflight wieder dabei.

Asmongold versucht zwar das Spiel zu genießen, hat aber immer wieder den Hang dazu, Exploits oder unbeabsichtigte Spielmechaniken auszunutzen, sobald sich eine Gelegenheit auftut. Das war auch zum Start von Dragonflight der Fall – aber Blizzard reagiert schnell. Noch während des Live-Streams geht es dem Exploit an den Kragen.

Exploit wurde genutzt, um mit 40 Leuten Items zu farmen

Was war das für ein Exploit? Recht früh auf Stufe 70 haben viele Spieler versucht, sich gute Ausrüstung zu ergattern. Die Möglichkeiten sind dafür begrenzt, denn viele der guten „farmbaren“ Inhalte, wie etwa Mythisch+, beginnen erst in den künftigen Wochen. Eine akzeptable Quelle für Beute sind demnach seltene Feinde, die man überall in der Spielwelt finden kann.

Das Besondere an diesen „Rare-Mobs“ ist in Dragonflight, dass sie auch Beute droppen können, mit der man selbst nichts anfangen kann. So kann man als Magier etwa Zweihandschwerter ergattern oder als Krieger Stoff-Roben erhalten.

Das Besondere daran ist, dass es keinerlei Einschränkungen zum Handeln dieser Beute gab. Wenn der Krieger seine Stoffrobe nicht haben wollte, kann er sie also einem Magier oder Priester geben, der beim Kill des Mobs ebenfalls anwesend war.

Der „Trick“ war nun, dass Asmongold einen ganzen Raid mit Leuten gefüllt hat, die seine Ausrüstung nicht benötigen. Wenn 40 Spieler auf einen seltenen Feind einprügeln, der ein Zweihandschwert droppen kann, aber lediglich Asmongold in der Lage ist, dieses Schwert sinnvoll zu verwenden, dann hat er knapp 40 Mitspieler, die eine Chance auf das Schwert haben und ihm dann rüberhandeln können.

Es war mit diesem Exploit möglich, ganz gezielt Ausrüstung zu farmen und quasi garantiert zu erhalten.

Blizzard reagiert live, behebt den Loot-Fehler sofort

Lange hatte Asmongold an diesem Exploit aber keine Freude, denn der Streamer zog damit offensichtlich die Aufmerksamkeit von Blizzard auf sich. Recht plötzlich war das Problem behoben und es gab keine Beute mehr für die Gruppe des Streamers.

Es folgt darauf eine ziemlich amüsante Reaktion, in der Asmongold und der ganze Raid vom Ort des Geschehens fliehen, als würden sie gerade vom Ort des Verbrechens entkommen – die Gruppe verstreut sich in alle Himmelsrichtungen.

Ob es seitens Blizzard für die Ausnutzung dieses Exploits Strafen gibt, ist bisher noch nicht bekannt. Da es sich dabei allerdings „nur“ um relativ niedrigstufige Beute handelt, die vermutlich nächste Woche ohnehin schon quasi wertlos ist, wäre es durchaus möglich, dass man hier nochmal ein Auge zudrückt. Grundsätzlich verfolgt Blizzard aber eine recht strikte Politik der Accounstrafen, wenn Exploits absichtlich und im großen Stil ausgenutzt werden.

Wie würdet ihr vorgehen? Findet ihr Asmongold Farm-Methode valide, weil es ja im Spiel möglich war? Oder sollte man dafür direkt gebannt werden?