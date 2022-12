WoW Spieler nutzen Bug aus und farmen haufenweise OP-Items – Jetzt reagiert Blizzard

Synced ist ein kommender Loot-Shooter auf Steam, in dem Menschen gegen böse Maschinen kämpfen. Noch 2022 startet in Synced eine Open Beta.

Mit einem Hotfix hat Blizzard für einige Stunden den Loot von entsprechenden Gegnern generell gesperrt. Weder Ruf noch andere Beute war in dieser Zeit verfügbar. Mittlerweile sollte es wieder möglich sein, entsprechende Belohnungen zu bekommen – vermutlich, wie vorgesehen, einmal am Tag.

Wie haben die Spieler sie gefarmt? Die Mobs in bestimmten Gebieten waren anscheinend fehlerbehaftet. Sie erschienen nur wenige Augenblicke, nachdem sie getötet wurden, direkt wieder am gleichen Ort.

Was sind das für Items? Seltene Gegner („Rare-Mobs“) lassen in WoW schon seit jeher seltene Beute fallen. In der neuen Erweiterung Dragonflight kommt von bestimmten seltenen und Elite-Gegnern aber so starker Loot, dass selbst mythische Dungeons unnötig werden.

Spieler haben entdeckt, wie Streamer in WoW Dragonflight immer wieder bestimmte Gegner getötet und mächtige Beute erhalten haben – stärkere, als sonst gerade aus den meisten Aktivitäten verfügbar ist. Der Trick hat sich verbreitet, war so aber offenbar nicht gedacht. Blizzard hat den Fehler mittlerweile behoben.

