WoW: Streamer hat Panik-Attacke vor Rückkehr auf Twitch – Doch epische Rede eines Freunds bringt ihm 20.000 $ ein

Zum Start von WoW: Dragonflight ging der Streamer Asmongold wieder mit seinem Hauptkanal bei Twitch live. Das erste Mal seit Monaten. Eigentlich wollte Asmongold schon im September wieder mit seinem Hauptkanal auf Sendung gehen, bekam aber eine Panik-Attacke und wollte den Kanal schon aufgeben. Jetzt begrüßten ihn die Fans aber herzlich und mit einem Geldsegen.

Was ist das Seltsame an dem Kanal „Asmongold“:

Der Kanal von „Asmongold“ ist mittlerweile so groß, dass er seinem Besitzer Angst macht. Mit über 3 Millionen Followern ist es einer der größten Kanäle auf Twitch.

Aber dem Streamer wurde der Stress als „Asmsongold“ aufzutreten zu groß: Jede Aussage wurde von ihm bewertet und diskutiert, zu YouTube-Clips verarbeitet und wiederverwertet. Kontroverse Diskussionen auf reddit nervten Asmongold immer wieder und raubten ihm die Kraft – aber ihnen aus dem Weg konnte er auch nicht, sondern redete sich immer wieder um Kopf und Kragen.

Daher entschloss er sich – gerade im Angesicht von persönlichen Problemen – auf einem Zweitkanal zu streamen, wo er weniger im Licht der Öffentlichkeit steht.

Panik-Attacke um 7 Uhr morgens verhindert Rückkehr

So lief seine geplante Rückkehr: Am 26. September hatte Asmongold angekündigt, eigentlich wieder auf seinem „Hauptkanal“ zu streamen, da kam WoW Classic – Wrath of the Lichking raus, doch Asmongold bekam in der Nacht vor einer Rückkehr plötzlich Panik.

Sagte, er sei um 7 Uhr morgens aufgewacht und konnte nicht mehr schlafen. Also gab er einfach auf. Er sagte: Er werde vielleicht nie mehr auf den Hauptkanal zurückkehren.

Twitch-Star sagt, er hat Angst vor der Rückkehr zu seiner Persona Asmongold – Streamt lieber auf Zweitaccount

Wie war jetzt seine tatsächliche Rückkehr? Die Rückkehr von Asmongold auf seinen Hauptkanal war ein voller Erfolg. Die Zuschauerzahlen explodierten und erreichten in der Spitze 200.000.

Dabei kam er, wie man ihn kennt, in voller Nerdigkeit zurück auf Twitch. Die Rückkehr wurde ausgeschnitten und als „Rückkehr des Königs“ im Clip verewigt:

Kumpel macht Stimmung für Asmongold, lässt „den Hut rumgehen“

Das brachte ihm viel Geld und etwas Rührung ein: Ein Kumpel von ihm, der in vielen Videos auftaucht, Mcconnell machte richtig Stimmung für Asmongold. Er sagte, man habe jetzt zwei harte Jahre hinter sich, nicht nur im Spiel, sondern auch außerhalb davon:

Ein neues Zeitalter der Drachen ist angebrochen? Wir werden zu den mythischen Dracheninseln aufbrechen, wir werden unseren verdammt coolen Scheiß beanspruchen, den wir von da brauchen. Also, wenn ihr mit Asmongold bis zum Schluss durch das epische Abenteuer ziehen wollt: Erhebt jetzt eure Dongers. Erhebt eure Kappa’s. Teilt eure Energie, okay. Und vergesst nicht, zu Twitch-Primen! Twitch-primet sofort jetzt. Twitch-primet für Dragon Flight. Macht ihr es?

Während Asmongold gerade bei den Passagen über die „harte Zeit“ immer wieder gerührt wirkte und sagte „So ist es“ oder „Genau“ folgten die Fans der Rede von Mcconnell und spendeten 8.000 Twitch-Prime-Subs im Wert von etwa 20.000 €.

Das machte dann sogar Asmongold etwas verlegen. Er bedankte sich bei den Fans für die Unterstützung.

Wie geht das weiter? So ganz traut Asmongold dem Frieden nicht. Er weiß, wie anfällig er dafür ist, sich „auf dem großen Kanal“ aufzureiben.

Er sagt, er versucht dort jetzt täglich zu streamen, will sich aber nicht so stressen. Es sei ein „Kreislauf“ seit 5 Jahren, aber er gebe sein Bestes.

