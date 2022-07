Das Ende einer Twitch-Legende: Asmongold verabschiedet sich von seinem zugemüllten Zimmer

Zack „Asmongold“ ist der wohl größte MMORPG-Streamer auf Twitch. Bekannt wurde er mit WoW, er zeigte aber auch schon Spiele wie Final Fantasy XIV und Lost Ark. In letzter Zeit wurde es still um ihn, da er eine kleine Pause einlegte. Nun meldet er sich mit einer Nachricht an seine Fans zurück – und räumt dabei mit so einigen Sachen auf.

Wer ist Asmongold?

Mehr zu Asmongold und seiner Erfolgsgeschichte könnte ihr euch im Video anschauen:

Abschied vom legendären Chaos-Zimmer

Das ist passiert: Am 27. Juli schockierte Asmon seine Fans auf Twitter, als er Vorher-Nachher-Aufnahmen seines Zimmers postete. Zum ersten Mal seit Jahren habe er sein Zimmer aufgeräumt.

Das hat es mit dem Zimmer auf sich: Unter Fans ist das unordentliche Zimmer schon ein richtiges Meme. Ein Fan baute das Chaos sogar mit viel Liebe zum Detail in Final Fantasy XIV nach – inklusive den allgegenwärtigen Bechern (via Reddit).

Teilweise existieren noch alte Videos aus den Jahren 2018 und 2019, in denen Asmongold seine „Höhle“ live im Stream aufräumt (via YouTube). Doch seitdem scheint er nicht mehr viel in dieser Hinsicht unternommen zu haben.

Das sagen die Fans: Auf Twitter sind die Reaktionen sehr positiv. Viele äußern ihre Unterstützung und ihre Freude in den Kommentaren aus. Lassen ihn wissen, dass sie Verständnis haben und wie stolz sie auf ihn sind.

Vtuberin ironmouse feuert Asmongold an:

Space is looking good! Great work and im so happy for you! I know shit is hard sometimes. You got this! Also those weights look super heavy D: — 💖ironmouse😈VSHOJO💖 (@ironmouse) July 27, 2022

Andere können die Aufregung nicht nachvollziehen. Sein Zimmer aufzuräumen, sei doch völlig normal. Manche spotten auch, das Zimmer sei immer noch dreckig oder habe sogar vorher besser ausgesehen.

Doch nicht immer steckt Faulheit dahinter: Für Menschen, die eine schwere Zeit durchmachen, können auch vermeintlich alltägliche Aufgaben zu einer großen Herausforderung werden. Und je länger man die Sache aufschiebt, desto unlösbarer kann das Problem erscheinen.

Damit können sich wohl viele identifizieren, denn der Post erhielt bereits über 70.000 Likes (Stand: 28.07.2022).

Wichtiger Hinweis: Falls euch dunkle Gedanken plagen: Ihr seid nicht allein. Holt euch bitte Hilfe. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111 oder der Falls euch dunkle Gedanken plagen: Ihr seid nicht allein. Holt euch bitte Hilfe. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111 oder der Online-Seelsorge , bei der ihr auch einen Chat nutzen könnt. Das ist kostenlos und gilt bundesweit.

Asmongolds Botschaft an die Fans

Das steckt hinter der Aufräumaktion: Asmongolds Streaming-Zeitplan ist derzeit ziemlich unregelmäßig, sein letzter Stream war am 15. Juli, also vor knapp 2 Wochen. In dieser Zeit war der Twitch-Star aber nicht untätig.

Am 25. Juli meldete er sich per Twitter bei seinen Fans. In dem Post sagte er, sein Leben sei nun schon seit fast einem Jahr immer mehr außer Kontrolle geraten. Jetzt täte er aber Schritte, um es wieder in den Griff zu kriegen.

Dazu gehört wohl auch, sich von dem Chaos zu verabschieden. Er bedankte sich bei allen, die sich bei ihm gemeldet hätten. Seine Botschaft: „Zum ersten Mal seit langer Zeit bin ich okay.“ Offenbar war also schon länger etwas im Argen (via Twitter).

Dafür spricht auch ein Tweet vom 17. Juli, in dem er ankündigte, seinen Schlafrhythmus wieder in Ordnung bringen zu wollen. Meistens schlafe er nur 4 Stunden am Tag und fühle sich krank, streame dann aber trotzdem (via Twitter).

Sehr zur Freude der Fans verkündete Asmongold aber auch, dass er nicht genug vom Streamen hätte oder eine längere Pause einlegen würde. Er wolle sich so schnell wie möglich mit Streams zurückmelden.

