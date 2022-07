Das ist wohl als Anspielung darauf gemeint, dass man in Twitch schon verwarnt oder sogar gebannt wird, wenn im eigenen Stream urheberrechtlich geschützte Inhalte zu sehen sind, selbst wenn sie vom Streamer nicht willentlich eingeblendet werden, etwa wenn sie einen Link aus dem Chat anklicken, ohne zu wissen, was sich dahinter verbirgt.

Der Streaming-Dienst Twitch steht immer wieder für ihre Bann-Politik in der Kritik. 2020 erwischte es den ehemaligen Star der Plattform, Guy „Dr Disrespect“ Beahm. Die Gründe dafür wurden nie offiziell bekannt gegeben. Nun mogelten Fans wenigstens sein Abbild in den Livestream der TwitchCon.

