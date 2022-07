Twitch bannt Streamer für ein bescheuertes Meme, der meckert: „Andere haben eigene Kameras für ihren Hintern“

Twitch bannte DariusIRL für immer von ihrer Plattform. Warum? Weil er ein dreiminütiges Meme abspielte, das wohl sexuell anzügliche Inhalte präsentierte. Das fand er in Bezug anderer Streamer ziemlich ungerecht.

Wer ist der Streamer?

DariusIRL ist mit 4.400 Followern und 93 durchschnittlichen Zuschauern ein relativ kleiner Twitch-Streamer. Sein hauptsächlicher Inhalt besteht aus Just Chatting.

Nur 2 Tage zuvor wurde er bereits permanent gebannt, da er das N-Wort nutzte, während er bei einem Song mitsang. Er wandte sich dort schon an die Öffentlichkeit und meinte, dass die Sperrung ein Unding sei, da er selbst zu Anteilen schwarz sei.

Nachdem sein Tweet etwas Reichweite erzielte, wurde er von Twitch entbannt.

Nun erhofft er sich erneut „Gerechtigkeit“ und postete seinen Unmut wieder auf Twitter.

Twitch-Streamer meckert: Andere machen halbnackt Yoga

Was nervt den Streamer so? Nachdem er gesperrt wurde, verfasste er einen Tweet, indem er seinen Bann-Grund präsentierte und ihn mit anderen Streams verglich, die ähnlich anzügliche Inhalte präsentierten.

Dabei schrieb er: „Streamer haben eigene Kameras für ihren Hintern, wenn sie Yoga machen. Aber ich spielte ein dreiminütiges Meme-Video ab, wo 5 Männer einen verdammten Meme-Tanz machten und werde dafür permanent gebannt. Diese algorithmischen Sperrungen sind so lächerlich, bitte sucht nach Lösungen.“

Demnach ging der Streamer davon aus, dass der Bann nicht seitens eines Mitarbeiters oder Meldungen stattfand, sondern automatisch von der Plattform ausgeführt wurde, da das Programm wohl sexuell explizite Inhalte erkannte.

Was war das für ein Meme-Video? Das Video stammt aus dem Jahre 2007 und zeigt 5 Männer, die herumtanzen und dabei sexuelle Andeutungen gegenüber einem Hocker und einer Tür machen (via YouTube). Ihr könnt euch also selbst ein Bild davon machen, ob der Bann nun gerechtfertigt war oder nicht.

DariusIRL ist nicht der einzige, der Doppelmoral seitens Twitch anprangert

So hat sich die Streamerin TheDanDangler beschwert, dass sie zu Unrecht gesperrt wurde, weil sie ein „zu knappes“ Outfit trug. Dabei hatte sie eine lange Hose und ein bauchfreies Top an. Auch sie verglich ihren Verstoß mit anderen Streams und dabei geriet Amouranth unter Beschuss, die regelmäßig in Bikinis streamte.

Auch die Streamerin NarcissaWright wurde immer wieder „permanent“ gebannt, da sie mit einem Amoklauf auf den Hauptsitz von Twitch drohte und wirre Tweets absetzte. Jedoch wurde sie entsperrt, da sie sich entschuldigte und laut anderen Content-Creatoren eben die passenden Kontakte habe.

Meinungs-YouTuber Optimus meinte, dass Twitch auch beim Bann von NarcissaWright seine Doppelmoral-Schiene fuhr, da es Frauen wohl ohnehin leichter auf der Plattform haben, als Männer.

Selbst ein harmloses Hunde-Emote wurde bereits von Twitch gesperrt, da es ihnen zu sexuell war.