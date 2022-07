Twitch verliert seinen ehemaligen Fortnite-Gott an YouTube – „Hat bald keine Streamer mehr“

Auf YouTube sind seine Aufrufzahlen mittlerweile auch eher „gering“. Dort erreichen manche Videos nicht einmal 10.000 Klicks und andere wiederum etwas mehr als 200.000 – sehr schwankend also. Zu seiner besten Zeit haben einige Videos über 1–3 Millionen Aufrufe oder kratzen an dieser Marke.

Heutzutage zockt der 23-Jährige nicht mehr nur noch Fortnite, sondern auch Valorant , Apex Legends oder League of Legends . Zudem betreibt er seit einigen Jahren einen YouTube-Kanal mit 4,55 Millionen Abonnenten – große Reichweite hat Myth dort potenziell also schon.

