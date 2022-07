Größter deutscher Twitch-Streamer gründet Fußballverein in der Kreisliga – Schlägt direkt starke Gegner

Der Twitch-Streamer Elias „eliasn97“ Nerlich (24) gründete nicht nur ein E-Sports-Team, sondern auch eine eigene Fußballmannschaft namens Delay Sports Berlin. Diese absolvierte nun ihre ersten beiden Spiele und gingen siegreich aus ihnen hervor.

Wer ist der Streamer? Elias Nerlich ist derzeit der größte deutsche Streamer auf Twitch. Nach 4 Jahren hat er den Star-Streamer MontanaBlack endgültig überholt.

Der 24-Jährige hatte schon immer eine Vorliebe für den Fußball, aber für eine Profi-Karriere reichte es nie. Außerdem zog er sich eine schwere Verletzung am Bein zu, die ihn zusätzlich daran hinderte, ein richtiger Fußballer zu werden.

Nerlich spielte stattdessen regelmäßig FIFA und war sogar etwa 3 Jahre lang professioneller E-Sportler für den Hertha BSC, bis er sich 2021 vollständig seiner Twitch-Karriere widmete. In diesem Jahr, im November, gründete eliasn97 ebenfalls den Fußballverein Delay Sports Berlin. Dieser stellt sich nun den ersten Spielen in der Kreisliga.

Wer die ersten erfolgreichen Streamer waren, erfahrt ihr bei uns im Video:

Kreisliga C schlägt Kreisligisten B und A

Was waren das für Spiele? Delay Sports Berlin trat in ihrem allerersten Match in einem Freundschaftsspiel gegen B-Ligisten Concordia Wilhelmsruh an (via YouTube). Das Team von Nerlich dominierte das Spiel und fuhr die Partie mit einem 5:1 nach Hause. Zudem erreichte das Video des Streamers direkt Platz 4 in den Trends und erzielte in weniger als 24 Stunden 500.000 Aufrufe.

Das 2. Match fand direkt einen Tag später statt und sie mussten sich in einem Testspiel dem A-Ligisten Türkiyemspor stellen. Sie gingen bei der Partie relativ früh in Führung und erzielten ein 2:0. Danach lief es lange durchwachsen für Delay Sports Berlin und sie mussten 2 Gegentore einstecken.

Aufgrund eines Fouls in der 86. Minute, gab es einen Freistoß für Nerlichs Team und sie konnten mit dem anschließenden Tor ein 3:2 erzielen. Damit holte sich der Verein den nächsten Sieg gegen eine Gruppe, die sogar 2 Ligen über ihnen steht.

Das gesamte Match könnt ihr in eliasn97s YouTube-Video ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Nur zum Spaß, aber trotzdem erfolgreich

„Die Idee von diesem Projekt ist es, einen eigenen Fußballverein zu gründen – das haben wir gemacht. Mit seinen Kumpels zu spielen und Spaß zu haben – das ist unsere Idee dahinter“, äußerte eliasn97 in seinem YouTube-Video.

Trotzdem ist das Team bis dato ziemlich erfolgreich unterwegs:

2 Spiele in Folge gewonnen

Bald 100.000 Follower mehr auf Instagram als der offizielle Hertha BSC

Großer Kader von mehr als 30 Leuten

Außerdem spielen in der Mannschaft ehemalige Fußballer wie Sidney Friede, Bilal Kamarieh und Kevin Pannewitz. Jedoch waren sowohl Friede als auch Nerlich selbst nicht bei den ersten beiden Spielen dabei.

Friede soll wohl noch nachkommen und eliasn97 hat immer noch mit seiner Beinverletzung zu kämpfen, die wieder akut wurde, nachdem er sich beim 1. Spiel erneut verletzte. Der 24-Jährige überlege nun, sich nochmals operieren zu lassen, da der Knochen in seinem Wadenbein nicht richtig verheilte.

Mehr News zu Influencern: YouTuber HandOfBlood stellt sich verrückter Challenge – Halbnackt mit Gummihammer in einem Kessel