YouTuber HandOfBlood stellt sich verrückter Challenge – Halbnackt mit Gummihammer in einem Kessel

Es ist kein Geheimnis, dass Maximilian „HandOfBlood“ Knabe sich stets kreativ und engagiert für seine Videos einsetzt. Der YouTuber hat sich dieses Mal einer verrückten Herausforderung im Action-Plattformer „Getting Over It with Bennett Foddy“ gestellt.

Wer ist der YouTuber? HandOfBlood oder von Freunden und Community auch Hänno genannt, gehört zu den 9 größten deutschen Gaming-YouTubern auf der Plattform.

In seinen Videos schlüpft er in die wildesten Rollen und Kostüme, die immer zu den jeweiligen Spielen passen. Weiterhin eröffnete er ein E-Sports-Team für das MOBA League of Legends: Eintracht Spandau.

Mit dem Team ernteten sie zu Anfang nur Hohn und Spott, jedoch zeigten sie sich dann ziemlich dominierend. Wenn ihr mehr zum LoL-Team des YouTubers erfahren wollt, könnt ihr das in unserem Video tun:

HandOfBlood spielt Getting Over It auf neue Art und Weise

Was ist Getting Over It für ein Spiel? Im Plattformer spielt ihr den nackten Mann namens Diogenes. Der sitzt in einem Kessel und einzig mithilfe eines Hammers könnt ihr euch in Getting Over It fortbewegen. Euer Ziel ist es, alle Hindernisse zu bewältigen und das Ende zu erreichen.

Was tat HandOfBlood? Hänno präsentierte sich dieses Mal von seiner Schokoladenseite: Nur in kurzer Hose stieg er in einen Kessel, verdeckte seine Haare und sein Kollege reichte ihm einen Gummihammer.

Am Gummihammer waren zudem Sensoren befestigt, die dafür sorgten, dass der Charakter im Spiel ähnliche Bewegungen machte, die Hänno ihm vorgab – der YouTuber wurde quasi zu Diogenes. Eine einzigartige Challenge, die bei den Zuschauern richtig gut ankam.

Das Video von HandOfBlood könnt ihr euch hier ansehen:

Herausforderung katapultiert HandOfBlood direkt in die Trends

Der schweißtreibende Aufwand sollte sich gelohnt haben, denn nach nicht einmal 24 Stunden befindet sich das Video derzeit auf Platz 3 der YouTube-Trends in der Kategorie Gaming. Dazu haben es bisher knapp 400.000 Leute gesehen und beinahe 45.000 Zuschauer gaben dem Video einen Daumen nach oben.

Was sagt die Community? Die feiern die Herausforderung nicht nur via Upvotes, sondern auch in den Kommentaren:

Shadow Eclipse meint: „Diese Konstruktion ist Weltklasse, Alter. Kenne niemanden, der so viel Aufwand betreibt, in diesem Genre.“

James Grey zeigt sich begeistert: „Das ist einfach reinste Unterhaltung, danke Hänno!“

brimmusic ist sogar der Meinung: „Das beste Video von HandOfBlood des bisherigen Jahres. (…)“

Marvin H. aus S. ist sich sicher: „DAS ist der Grund, warum sich Hänno von all den anderen YouTubern unterscheidet. Meinen Respekt. Ich liebe deinen Content, Kuss auf dein Knie.“

Auch viele andere Zuschauer loben den Aufwand und den Unterhaltungsfaktor des YouTube-Videos. Andere verlangen sogar nach einem zweiten Teil.

Nicht nur HandOfBlood betreibt hohen Aufwand bei seinen Videos, auch YouTube zeigt sich engagiert bei der Rekrutierung weiterer Streamer:

