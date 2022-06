LoL-Team von HandOfBlood entwickelt genial dämlichen Plan, um Erster in der Liga zu werden

Am 31. Mai startete der Summer Split der deutschen Strauss Prime League. Dort spielen Teams wie Schalke 04, GamerLegion oder das LoL-Team vom YouTuber HandOfBlood. Nach den ersten drei Spieltagen gibt es eine kuriose Situation, die dazu führte, dass sich das Team Eintracht Spandau nun umbenennt.

Was ist die kuriose Situation? Nach drei Spieltagen gibt es derzeit gleich vier Teams in der Prime League, die alle Matches gewinnen konnten. Das führt zu einer besonderen Situation in der Tabelle. Zwar stehen alle Teams gemeinsam auf dem ersten Platz, doch die Reihenfolge wird alphabetisch angezeigt:

Ganz oben steht Berlin international Gaming (BiG)

Danach wird Eintracht Spandau gezeigt

Auf drei folgt dann MOUZ

Als Viertes liest man Schalke 04

Das wollen die Verantwortlichen von Eintracht Spandau jedoch nicht auf sich sitzen lassen. Denn gerade BiG ist als Berliner Team der große Konkurrent von Spandau und die Derbys zwischen beiden polarisieren. Das „feindliche“ Team auf Platz 1 zu sehen, hat für viel Unmut auf Twitter gesorgt.

Deshalb hat man sich in der Führung nun zu einer Umbenennung des Teams entschieden.

Aus Eintracht wird Aintracht

Was ist der Plan des Teams? Eintracht Spandau hat am 9. Juni bekannt gegeben, dass sie sich umbenennen werden. Von nun an heißt das Team Aintracht Spandau und hat damit den Anfangsbuchstaben „A“.

Passend zu der Ankündigung wurden auch sämtliche Logos des Teams angepasst. Johannes Gorzel, der Co-CEO von INSTINCT 3, verriet uns, dass auch die Liga informiert wurde und eine Anpassung am Namen für den nächsten Spieltag vornehmen wird.

Bei künftigen Gleichständen wird also immer das Team von HandOfBlood in der Tabelle oben angezeigt.

Wie kommt das an? Die Idee wirkt auf den ersten Blick total bekloppt, wird von den Fans der Aintracht jedoch sehr positiv aufgenommen. Schließlich wollen sie ihr Team immer an der Spitze sehen.

Gleichstand an der Spitze könnte noch bis zum 5. Spieltag anhalten

Wie lief der neue Split bisher? Während E WIE EINFACH E-SPORTS und Aintracht Spandau ihrem Roster treu geblieben sind, haben alle anderen Teams der Liga Änderungen vorgenommen. Vor allem für die drei Teams auf Platz 1 scheinen sich die Wechsel gelohnt zu haben:

BiG, das im Frühling nur Platz 6 in der Tabelle und Platz 4 in den Playoffs erreichten, hat ordentlich umgebaut. Gleich drei Positionen wurden neu besetzt – Toplane, Botlane und Support.

MOUZ hat den deutschen Jungler Maurice „Amazing“ Stückenschneider zurückgeholt. Der 28-Jährige spielte von 2014 bis 2018 für TSM, Fnatic und Schalke 04 in den höchsten LoL-Ligen.

Schalke 04 wiederum verpflichtete Samuel „Lilipp“ Englert. Der Supporter sammelte 2021 bei SK Gaming Spielerfahrung in der LEC.

Wie geht es in der Prime League weiter? Heute, am 9. Juni, findet der vierte Spieltag der deutschen Liga statt. Da jedoch keines der vier führenden Teams aufeinandertrifft, könnte es auch am Ende des Tages noch vier Teams auf Platz 1 geben.

Das vermeidlich leichteste Matchup hat Aintracht Spandau. Die treffen um etwa 22:00 Uhr auf das Team Penta 1860, die bisher alle drei Spiele des Summer Splits verloren haben. Alle Matches könnt ihr auf Twitch oder YouTube verfolgen.

Am 5. Spieltag treffen dann Schalke 04 und BiG aufeinander und das führende Quartett wird dann garantiert auseinandergerissen.

Wer sich für den Verlauf des Spring Splits von Aintracht Spandau interessiert, findet hier eine Zusammenfassung aller wichtigen Ereignisse:

