LoL-Profi erklärt, warum eine Position am meisten Hass abbekommt und wie man damit umgeht

Mads „Broxah“ Brock-Pedersen gehört zu den besten Spielern in League of Legends und war als Jungler unter anderem für Fnatic, CLG und aktuell für Team Liquid unterwegs. In einem Video erklärte er, warum gerade Jungler viel Hass und toxische Kommentare bekommen, egal, ob sie gut spielen oder nicht.

Was ist genau das Problem? LoL gilt als toxisches Spiel. Läuft ein Match mal nicht nach Plan oder macht man selbst einen Fehler, kommt es öfter vor, dass im Sprach- oder Textchat gemeckert und sogar beleidigt wird. Immer wieder berichten wir auf MeinMMO von Fällen, in denen toxisches Verhalten den Spielern den Spaß nimmt.

Das ist auch Riot Games bekannt. Sie versuchen immer wieder neue Methoden zu entwickeln, um dieses Verhalten einzudämmen. Mit bisher mäßigem Erfolg.

Der Profi Broxah hat nun in einem Video über das Thema Toxizität und den Umgang damit gesprochen. Denn auch er als Profi bekommt immer wieder Kommentare und Sprüche ab. Gerade Jungler sollen oft Ziel von solchen Angriffen sein. Er selbst hat keine Hoffnung, dass sich dieses Verhalten in absehbarer Zeit bessert, und gibt deshalb Tipps zum Umgang.

„Selbst wenn du wirklich gut spielst, werden dich die Leute kritisieren“

Was sagt Broxah genau? In seinem Video erklärt der Profi, dass es egal in welcher Liga immer zu Flames und toxischem Verhalten kommt:

Das passiert allen Junglern. Es macht keinen Unterschied. Selbst wenn du wirklich gut spielst, werden dich die Leute kritisieren. […]. Es spielt keine Rolle, wer du bist oder was du als LoL-Spieler erreicht hast. Egal in welchem Ranking, das Verhalten deiner Mitspieler wird sich nie verändern.

Ein Grund für die vielen Flames gerade bei Junglern soll das Nichtverständnis der Mitspieler sein. Die müssten eigentlich auf ihrer Lane (Top, Mid, Bot) alleine klarkommen, schaffen das oft aber nicht und geben dann dem Jungler die Schuld:

Weil die Spieler auf der Lane verstehen nicht, dass es ihr Job ist, in dem Matchup allein gut zu spielen. Ihre Aufgabe ist es nicht, ein kleines Kind zu sein, das wimmert, schreit und auf den Babysitter wartet, während der Jungler alles für sie erledigt.

Aus der Sicht von Broxah ist es deshalb wichtig zu lernen, mit diesen Dingen umzugehen.

Positiv bleiben, auch wenn man zurück meckern möchte

Welche Tipps hat er? Grundsätzlich empfiehlt Broxah Spieler stumm zu schalten, die im Chat anfangen zu flamen. Denn selbst wenn man nicht darauf reagiert, liest man doch immer wieder den Chat mit und fängt an, sich zu ärgern.

Wichtig sei zudem, selbst positiv zu bleiben und auf das Beste zu hoffen. Sobald man anfängt, sich zu ärgern oder zurück zu flamen, begibt man sich in eine Spirale und konzentriert sich nicht mehr auf das Spiel an sich.

Die Spieler, die euch flamen und euch das Spiel ruinieren, die seht ihr mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nie mehr wieder. Ist es das dann wirklich wert, selbst zu beleidigen und euch die Spielerfahrung ruinieren zu lassen? […]. Wenn es am Ende um das Erreichen eines höheren Ranks geht, dann ist jedes Spiel wichtig. Man kann ein Spiel gewinnen, wenn man einfach Leute [die flamen] ignoriert.

Im Video gelang es Broxah auch ein Spiel zu gewinnen, bei dem direkt zum Start über ihn geflamt wurde.

Ähnliche Tipps rund um das Thema Tilt gab 2020 der LoL-Profi Marcin „Jankos“ Jankowski, der seit Jahren für G2 Esports in LoL unterwegs ist und ebenfalls mit Flames in der SoloQ zu kämpfen hat:

LoL-Star gibt weise Tipps, wie man mit dem größten Feind umgeht: dem Tilt