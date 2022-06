LoL: Einer der Besten aller Zeiten will mit 25 wieder als Pro arbeiten – Scheitert an 19-Jährigem

Chickenoidz Super Party ist ein neuer Multiplayer-Shooter, in dem ihr als Hühner in verschiedenen Arenen um den Sieg kämpfen müsst.

Alles, was ihr zu dem LoL-Team Eintracht Spandau wissen müsst – in 4 Minuten

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Das steckt dahinter: LoL ist wirklich ein Spiel für „junge Leute“, mit 23 gehört man da zum alten Eisen. Es gibt Fälle, in denen deutlich älteren Spielern als Uzi ein Comeback gelang, aber meistens in deutlich schwächeren Ligen: Gerade die LPL gilt als knallhart.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Letztlich hat Uzi nur an 4 Partien des Teams teilgenommen, insgesamt 9 Matches gespielt – in China spielt man „Best of 3“-Serien.

So ging das jetzt aus: Letztlich erwies sich das Experiment aber als Fehlschlag. Uzi kam aus der Pause nicht mehr zurück. Jetzt, am 1. Juni, hat das Team bekannt gegeben, dass Uzi Bilibili Gaming verlässt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das war das Comeback: Im Dezember 2021 war Uzi plötzlich wieder da: Er wollte als ADC für das Team „Bilibili Gaming“ spielen, einem Team am unteren Ende der LPL. Von Beginn an hieß es, er sollte vorsichtig eingesetzt werden und erhielt immer wieder Pausen.

Der Chinese Jian „Uzi“ Zi-Hao gilt als ein legendärer ADC in League of Legends , als vielleicht mechanisch bester Spieler aller Zeiten. 8 Jahre lang war er Profi – 2020 musst er sich zurückziehen. Sein Körper spielte nicht mehr mit. 2022 wollte er es noch mal wissen, aber sein Comeback endet jetzt glanzlos mit seiner Entlassung. Das Team fand einen 19-Jährigen wohl einfach besser.

Insert

You are going to send email to