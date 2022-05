Sniper Elite 5 feiert heute, am 26. Mai, den Release und ist der nächste Ableger der Kult-Shooter-Reihe. Der neueste Trailer zeigt, was euch im Spiel erwartet.

Alles, was ihr zu dem LoL-Team Eintracht Spandau wissen müsst – in 4 Minuten

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Offenbar glaubt man bei den Nutzern auf reddit also, dass der Top-Laner Bin eigentlich die Schwachstelle von RNG gewesen wäre, aber sich mit der Heldin Gwen so wohlfühlte, dass er zum Prunkstück des Teams wurde.

Was war der entscheidende Faktor? In allen 3 Siegen seines Teams durfte der 19-jährige Top-Laner Bin bei RNG mit der Heldin Gwen ran und er legte mit ihr starke Werte hin:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So richtig Jubel kam nicht auf, die Sieger traten „zu Hause“ an:

In Match 5 setzten sich letztlich die Chinesen auf der blauen Seite klar in 25 Minuten durch und gewannen die Serie mit 3-2.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Um dieses Match ging es: Am Sonntagmorgen fand in Busan das Finale des internationalen Turniers MSI 2022 statt:

In League of Legends ist das ähnlich: Hier gibt es bei den Profis vor jedem Match eine komplizierte „Pick-and-Ban“-Phase, bei der Teams bestimmen, mit welchen Champions sie antreten und welche Helden die Gegner auf keinen Fall spielen dürfen.

Bei League of Legends fand am Sonntag, dem 29.5., das Finale der MSI 2022 statt. Die chinesischen Meister, RNG, traten gegen T1, das Team um Altmeister Faker, an. Die Fans von Faker rauften sich nach der Serie die Haare: Warum zum Geier ließ man die Chinesen nur 3-Mal Gwen spielen?

Insert

You are going to send email to