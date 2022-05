Alles, was ihr zu dem LoL-Team Eintracht Spandau wissen müsst – in 4 Minuten

Wie wird das kommentiert: Man macht sich in den Kommentaren auf reddit etwas darüber lustig, dass irgendwer nach einem durchwachsenen Rumble-Stage überhaupt an T1 zweifeln konnte.

Das sieht man als geniales Play von Faker an, weil er dem sicheren Tod entkommt, indem er Caps mit dem „Flash in die falsche Richtung“ ziemlich alt aussehen lässt – Caps hatte erwartet, dass Faker traditionell über die Mauer springt, wie es sich gehört:

Das beste Team Europa, G2 Esports, trat bei League of Legends gegen das wahrscheinlich beste Team der Welt an, T1 um Superstar Faker. Das Halbfinale des MSI 2022 war mit Spannung erwartet worden, aber die Serie verlief eindeutig zu Gunsten der Koreaner. Vor allem Match 3 war ein Blutbad: T1 siegte in 20 Minuten. Das ist die Höchststrafe.

