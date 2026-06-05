Ein mysteriöser Survival-Shooter von Entwicklern hinter The Division steckt euch in eine postapokalyptische Welt, die ihr selbst formen könnt

Im Rahmen des Summer Game Fest 2026 hat das Entwicklerstudio Dead Astronauts einen Trailer für ihr erstes Spiel gezeigt. Was das ist, erfahrt ihr hier.

Was ist das für ein Spiel? HAEX ist ein Survival-Shooter, der solo oder kooperativ mit bis zu vier Spielern gespielt werden kann. Ihr seid als Wissenschaftler aufgebrochen, um eine Anomalie im subarktischen Norden zu erforschen, und dabei verschwunden. Jetzt müsst ihr in einer von Aliens bevölkerten Wildnis überleben.

Die Spielwelt wird dabei prozedural generiert, aber unabhängig von eurem Charakter gespeichert. Eure Welt behält eure eigene Storyline und unterscheidet sich demnach von der Welt eurer Freunde, der ihr jederzeit beitreten könnt.

Ihr könnt zudem selbst Einfluss auf die Welt nehmen. Im Spielverlauf entdeckt ihr einen mysteriösen Würfel, der es euch erlaubt, die Umgebung zu scannen und Ressourcen zu sammeln. Mit der Zeit könnt ihr diesen Würfel zusätzlich verbessern, um außerirdische Fähigkeiten freizuschalten. Zudem könnt ihr außerirdische Samen pflanzen, um die Welt um euch herum zu formen und so neue Bereiche oder Ressourcen freizuschalten.

Hier könnt ihr den Trailer vom Summer Game Fest sehen und einen ersten Eindruck bekommen:

Video starten Haex: Neues Horror-Spiel von Machern von The Division und Little Nightmares

Wer steckt hinter dem Spiel? Das Studio Dead Astronauts wurde 2024 von Tobias Nyman, Erik Morin, Robert Moschos und Thomas Tedemalm gegründet, die als ehemalige Mitarbeiter von Massive Entertainment, Ubisoft und Epic Games unter anderem an The Division 1 und 2, Star Wars Outlaws, Far Cry 3 und XDefiant mitgearbeitet haben.

Bei einer in ersten Seed-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Behold Ventures hat Dead Astronauts bereits 4 Millionen Euro eingesammelt. Für ihr erstes Spiel HAEX setzen sie auf die Unreal Engine 5

Spricht euch das Spiel an oder ist das eher weniger nach eurem Geschmack? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Falls ihr zum Summer Game Fest nichts verpassen wollt, begleiten wir von MeinMMO das Gaming-Event für euch im Live-Ticker. Dort könnt ihr auch die Highlights der Show nachlesen, falls ihr sie verpassen solltet. Speichert ihn euch also gerne ab: Summer Game Fest 2026 läuft: Die wichtigsten Ankündigungen im Live-Ticker