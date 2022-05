LoL: Riot streicht Team 3 Siege – Die rufen „Unfair!“, lassen ihren Frust an armen Brasilianern aus

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Es wird erst in der Rumble-Runde spannend, wenn die 6 Top-Teams aufeinander treffen. Heute am Sonntag, dem 15.5., entscheidet sich, wer den letzten Platz bekommt, wahrscheinlich werden es die Vietnamesen Saigon Buffalos – die anderen 5 Teilnehmer stehen schon fest.

Ständig sei man unter der Aufsicht von Riot – mache alles, was die wollen. Trotzdem kriege man eine Strafe aufgebrummt für etwas, das nicht der eigene Fehler sei und die man nur stumm ertragen könne. Dieser Fehler von Riot falle dann auch noch erst an Tag 3 auf.

So war die Reaktion der Chinesen: Die Chinesen waren offenbar ziemlich verstimmt über diese Entscheidung. Das geht aus einem langen Post des Cheftrainers auf Twitter hervor (via twitter ).

Riot Games hat bei einem Turnier in League of Legends eine kontroverse Entscheidung getroffen: Sie strichen dem chinesischen Team RNG gleich 3 Siege beim MSI 2022. Die Chinesen beschwerten sich über eine unfaire Behandlung, überlegten sogar, aus dem Turnier auszusteigen, aber letztlich spielte man weiter und dominierte noch schlimmer als vorher.

