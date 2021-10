LoL deaktiviert toxischen All-Chat, doch Spieler finden ihr Team viel schlimmer

Mit dem kommenden Patch 11.21 bringt League of Legends eine große Änderung für den Ingame-Chat. So wird die Möglichkeit deaktiviert, während des Matches mit den gegnerischen Spielern zu interagieren, um toxisches Verhalten zu reduzieren. Doch viele Spieler fürchten sich eher vor ihrem eigenen Team.

Was ist das genau für eine Änderung? Riot Games fokussiert sich derzeit darauf, das Verhalten der Spieler Ingame zu verbessern. So gab es bereits Anpassungen beim Thema AFKler und wie mit Spielern umzugehen ist, die einfach immer wieder in den Tod rennen.

Die nächste Änderung bezieht sich nun auf den Ingame-Chat. Dort wird der /All-Chat in allen Modi deaktiviert, in denen man sich in eine Warteschlange stellen kann. Custom-Games wiederum sind von der Änderung ausgenommen.

Zukünftig werdet ihr also nicht mehr mit gegnerischen Spielern während des Matches im Chat schreiben können. Emotes und Champion Masterys sind jedoch weiterhin sichtbar. Auch nach dem Match wird man in der Statistik-Übersicht noch die Möglichkeit haben, sich mit den gegnerischen Spielern auszutauschen.

Der “Tod von GG EZ”, doch der Team-Chat ist oft schlimmer

Wie kommt die geplante Änderung an? Schon die Deaktivierung des All-Chats trifft im reddit auf ein geteiltes Echo. Während einige Spieler diese Anpassung begrüßen, werden einige den Austausch mit anderen Spielern vermissen:

Der reddit-Nutzer Falbindan berichtet darüber, dass er positive Erlebnisse eher mit Gegnern hatte: “Einige meiner besten Erfahrungen habe ich mit dem gegnerischen Team gemacht. Ich mag es, das Spiel zu beginnen, meinen Lane-Gegner zu seinem neuen Skin zu beglückwünschen und ihm vielleicht sogar ein paar Tipps zu geben, wenn ich sehe, dass er gegen meinen Main zu kämpfen hat.”

Der Nutzer Megachaser9 etwa wird die Sprüche am Ende des Matches vermissen: “Das ist der Tod von GG EZ”.

Sogar der Riot-Mitarbeiter “EarthSlug” hat sich auf Twitter gegen die Entscheidung ausgesprochen, den Tweet inzwischen aber gelöscht: “Ich mag es nicht, die Entscheidungen anderer Teams bei Riot zu kritisieren, aber ich denke nicht, dass dies die richtige Entscheidung ist. Sicher, /all kann toxisch sein, aber der Prozentsatz der Spiele, in denen ich den Chat genieße, überwiegen die schlechten.” (via reddit).

Der Nutzer Vayatir ist zudem irritiert über die Änderung, da Spieler bereits jetzt den All-Chat selbstständig deaktivieren können, wenn sie es möchten.

Ein großer Teil der Kommentare sieht im Punkt Chat sowieso ein ganz anderes Problem. Denn sie erleben das toxische Verhalten nicht im /All-Chat, sondern oftmals im eigenen Team.

Wo sehen viele Spieler das eigentliche Problem? Im Team-Chat:

So schreibt der reddit-Nutzer WeDoDumplings: “Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal vom gegnerischen Team beleidigt wurde, aber ich werde in 5 von 10 Spielern von meinen Mitspielern geflamet.”

Auch Own-Iron-207 macht ähnliche Erfahrungen: “Ist das nur bei mir so, oder passiert 95 % des toxischen Verhaltens im Team-Chat? Die Deaktivierung von /all wird daran nichts verändern.”

Für diese Aussage bekamen beide Nutzer mehr als 1.000 Upvotes und viel Zuspruch in den Kommentaren. Auch andere Nutzer berichten davon, dass der Team-Chat das viel größere Problem sei. Und diesen könnte man bisher nicht einfach so deaktivieren.

Der Nutzer Novaeth kommt bei der Änderung zu folgendem Fazit:

Die Logik in dieser Entscheidung liegt wohl darin, dass sie nur den Anschein erwecken wollen, dass eine massive Änderung vorgenommen wird, um gegen toxisches Verhalten zu kämpfen. […]. Jeder, der mehrere Spiele in LoL gespielt hat, weiß, dass: 1. ein Großteil des toxischen Verhaltens von Teamkollegen ausgeht

2. der /All-Chat bereits deaktiviert werden kann…

Wie seht ihr die Änderung am /All-Chat? Und habt ihr eher Probleme mit Gegnern oder Mitspielern? Schreibt es gerne in die Kommentare.